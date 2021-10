Por vergüenza no detectan el cáncer a tiempo

Tijuana BC.- El cáncer de mama, un padecimiento que no respeta edad ni rango social, se mantiene como la principal causa de muerte de mujeres en Baja California, con un promedio de 270 víctimas anuales.

Los datos de las autoridades de salud agregan que además de los decesos por la enfermedad, está el registro de nuevas pacientes, el cual ha tenido un incremento en el presente año.

De enero al 9 de octubre de 2021 se han tenido 428 detecciones, mientras que en el mismo periodo de tiempo de 2020 fueron 357, detallan las cifras del Boletín Epidemiológico Nacional.

Falta de información

Eva Gloria Guerrero Santillán, responsable del Programa del Cáncer de la Mujer de la Jurisdicción de Salud Número 2, lamentó que la falta de información y la vergüenza sean los factores principales por los cuales no se detecten a tiempo.

Esas mujeres que llegan y son una cifra de defunción es porque cuando acudieron a lo mejor ya tenían un signo clínico. Por eso la mamografía sirve para detectar lesiones cuando no son palpables”

Señaló.

En el marco del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, que se conmemora este 19 de octubre, comentó que la enfermedad antes aparecía en las mujeres de 55 años, pero actualmente es común en mujeres de 27.

“El cáncer es cada vez más frecuente. Sin embargo, cada vez es más curable, más tratable y más exitoso el tratamiento, siempre y cuando sea diagnosticado en etapa temprana”, aseguró la responsable.

Destacó que las mujeres que poco a poco deciden realizarse los exámenes de detención porque a través de seres queridos han sido testigo de las complicaciones del cáncer de mama y están conscientes que no están exentas de padecerlo.

“El tratamiento es mucho menos agresivo, más corto, y el pronóstico de la sobrevida será más alta en una etapa temprana... Vemos que a veces desafortunadamente llega fallecer la persona cuando se presenta en una etapa muy avanzada, a pesar del tratamiento”, dijo Guerrero Santillán.

Todo empezó con una bolita

A Cecilia Ramírez Leyva le detectaron cáncer de mama a los 35 años, a pesar de que cumplía con su autoexploración de manera continua.

“Detecté una bolita en el seno izquierdo, eso fue en 2015. Me hicieron una biopsia y salió que no era cáncer... A los seis meses me volvió a salir otra bolita, el doctor me dijo que me esperara tres meses y creció, fue entonces que cuando se detectó que era cáncer en etapa dos pero hasta 2016”, relató.

Ramírez Leyva, actualmente de 40 años, tuvo que pasar por 35 quimioterapias entre el 2016 y 2017, y decidió llevar una parte del tratamiento en el IMSS de Tecate y Estados Unidos.

Compartió que los momentos más difíciles de esa etapa fue alejarse de sus hijos y aceptar que su cuerpo había cambiado: su seno, piel, caída de cabello.

“Hoy por hoy voy a penas entendiendo, porque son cosas inesperadas. Vas perdiendo todo. La salud lo es todo, pero en mi caso también están mis hijos, pero tenía que soltarme y tomar la mano de Dios y ahí fue cuando me llegó la verdadera fe”, expresó.

Cecilia, siendo sobreviviente, decidió unirse a diferentes campañas de prevención para ayudar a otras mujeres que prevengan el cáncer y sepan luchar contra él.