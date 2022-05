Por intento de secuestro a estudiante reforzarán planteles del Cobach

Tijuana, B.C.-Una estudiante del Cobach Plantel La Mesa sufrió un intento de secuestro al salir de la preparatoria.

‘Andrea’, nombre ficticio para proteger su identidad, de 16 años, expuso que por lo menos tres personas la interceptaron mientras caminaba rumbo a su casa a las 17:30 horas del lunes pasado, Día del Estudiante.

Relató que un hombre que conducía una camioneta color café le insistió para que se acercara a él y cuando escuchó un ‘no’ de respuesta, otras personas bajaron de la unidad.

“Yo sentía miedo. Lo único que se me vino a la mente fue mi familia, mis hermanos, mis hermanitos”, expresó ‘Andrea’.

Dijo que gritó tan fuerte que un vecino del plantel corrió a ayudar a zafarse de los captores, quienes se fugaron al no lograr su objetivo.

‘Andrea’ agradeció que una de sus amigas y familiares las resguardaron, pero las autoridades escolares ni fiscales tomaron con seriedad el hecho.

La traba

Por su parte, ‘Ana’, madre de la estudiante, afectada lamentó que las autoridades del Ministerio Público de Tijuana desestimaran el caso de su hija, ya que tardaron más de 14 horas para denunciar el intento de secuestro, cuando, de acuerdo a los protocolo del Instituto de la Mujer de Baja California la atención debe ser inmediata.

Recriminó que tacharan a la menor de mentirosa y la revictimizaran con los cuestionamientos para asegurarse que no había provocado el ‘levantón’.

Sé que ella no me mentiría con algo así, la desesperación que siente al estar recordando cada detalle en un momento tan frustrante, el miedo con el que la miramos y sentimos no es de una niña que yo tengo en mi casa. Así que por el amor tan grande que tengo hacia ella no voy a parar de decirlo. Solo dije ‘así tengamos que estar 3 días aquí lo vamos a hacer’, porque si algo más hubiera pasado yo jamás me rendiría”, indicó la mamá.

No mi hija no estaba tomada, mi hija no está mintiendo, mi hija solo estaba saliendo de la escuela en un horario normal, no estaba en la madrugada sola. Así que mi hija no tiene la culpa, agregó.

La respuesta

El director de Imagen Institucional del CobachBC, Jorge Ángel Rocha Cervera, informó que la estudiante que estuvo a punto de ser secuestrada tendrá la opción de cursar la preparatoria en clases virtuales mientras su familia y ella recuperan la tranquilidad.

Detalló que en el Plantel La Mesa y otros solicitarán a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) rondines de seguridad en la entrada y salida de los alumnos.

“Esperemos que nos puedan apoyar con una unidad fija. Sabemos que es difícil, que dependemos de la capacidad operativa de la policía municipal”, declaró.

Asimismo, Rocha Cervera dijo que los padres de familia también apoyarán en la vigilancia, quienes podrán solicitar al Colegio que sus hijos vuelvan a las clases virtuales, con el fin de protegerlos de la inseguridad.