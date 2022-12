Pide joven atención médica; un conductor ebrio la dejó paralítica

Tijuana, B.C.- La joven Karina Michell, de 23 años, pidió el apoyo de la sociedad para conseguir atención médica, quien desde el año 2019 se encuentra en cama debido a que un conductor en estado de ebriedad se impactó contra la parte trasera del taxi en el cual viajaba.

Está paralítica. Tiene fracturadas las cervicales, pelvis, tibia, peroné. Solo puede mover algunos dedos de su mano derecha y en ocasiones las piernas, causándole un dolor insoportable. Desde ese año los doctores no le daban más de siete días de vida, pero hoy tiene la ilusión de mejorar y de exigir justicia, pues el responsable de sus múltiples lesiones no se ha hecho cargo de los gastos médicos.

La familia de Karina Michell está a punto de vender el carro y casa en la colonia El Dorado, cerca del Mariano Matamoros, para conseguir dinero para las terapias que recibe en un consultorio particular, pero requiere de insumos y medicamentos para soportar el dolor.

Estoy pidiendo ayuda para ingresar al CRIT, empezar terapia y moverme. Necesito mucha terapia, me dijeron que con mucha terapia pudiera tener una vida algo normal. Lucho cada día, pero es difícil tener dolor a diario. Estar en cama duele muchísimo. Mi cabeza a veces se quiere rendir, mi mente me dice ‘ya no puedo más’, pero mi cuerpo no se ha rendido porque he tenido muchísimas infecciones a causa del choque que duelen muchísimo”, expresó.