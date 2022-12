Suma Tijuana 615 colonias sin entregar al ayuntamiento

Tijuana BC.- En Tijuana existen al menos 615 fraccionamientos y colonias que no se encuentran incorporadas al ayuntamiento, por lo que los miles de vecinos que viven en esos lugares sufren de la falta de servicios públicos municipales básicos.

Algunos de los fraccionamientos no entregados son Delicias I, II y III, Hacienda Los Venados, Valle de San Pedro, Valle de las Palmas, Lomas del Refugio, El Laurel y Villas del Álamo.

Las principales afectaciones son la falta de recolección de basura, mantenimiento de las áreas verdes y bacheo, toda vez que, mientras un fraccionamiento no se encuentre incorporado al ayuntamiento, el mantenimiento es responsabilidad del urbanizador.

Por su parte, las autoridades exponen que el principal motivo por el cual los fraccionamientos no son entregados al Ayuntamiento es la falta de interés por parte del urbanizador.

Una vida sin servicios

Para el señor Abel Rodríguez, quien vive desde hace 20 años en el fraccionamiento Residencial del Bosque, es urgente solucionar esta situación en la que se encuentran.

Aseguró que las calles de dicho fraccionamiento requieren de manera urgente mantenimiento, especialmente en materia de bacheo y algunas necesitan reencarpetado.

Ahorita se han hecho comités de vecinos y se han mejorado algunas áreas, pero ha sido entre nosotros y pidiendo apoyo a la delegación”

Afirmó.

Recolección de basura

En lo que corresponde a la recolección de basura, tienen que pagar a una empresa privada para que se lleve sus residuos urbanos, y en su caso paga 120 pesos.

Al ser cuestionado sobre el alumbrado público, reconoció que semanas atrás les instalaron unas lámparas LED en la entrada del fraccionamiento, pero las otras calles están sin luz.

En su caso ya no tienen a quien reclamarle porque el fraccionador ya no tiene oficinas en el lugar, inclusive les comentó que ya habían sido entregadas al ayuntamiento.

“Pero de haber sucedido es para que nos dieran el servicio de recolección de basura mínimo y los otros servicios. Nos afecta bastante en nuestra economía familiar el tener que pagar nosotros por estos servicios”, comentó.

La organización

Por su parte, la señora María del Rocío Sánchez, vecina del fraccionamiento Los Venados, quien reside ahí desde hace 10 años, aseguró que debido a la falta de servicios, los vecinos se organizan para contratar y pagar la recolección de basura, limpieza de vialidades e instalación de luminarias porque sus calles están “oscuras”.

“Aquí pasa mucho transporte de fábricas y las calles están en muy mal estado, hay mucho bache”, añadió.

En su casa pagan 50 pesos por tambo a la semana para que le recojan la basura, de lo contrario no se la llevan y esto a su vez les provoca malos olores.

Con relación de la situación legal del fraccionamiento, dijo que los vecinos empezaron a reunirse para solicitar ante las instancias correspondientes la entrega del mismo porque se sienten olvidados tanto por el desarrollador como por el ayuntamiento.

La representante de vecinos de la Privada de la Alondra del fraccionamiento Lomas del Refugio, Irene Miranda, no entiende porque no pueden recibir los servicios públicos municipales cuando todos los colonos del lugar pagan su predial.

Yo tengo aquí ya 15 años y el fraccionamiento no ha sido entregado al municipio, nunca dieron razón porque no se entregó, como que no les importó”