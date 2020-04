Pérdida de empleos podría afectar a 150 mil trabajadores

Tijuana, BC.- Habrá una pérdida de más 150 mil empleos entre formales e informales en la región por el cierre de maquiladoras, empresas y la falta de poder adquisitivo de las familias para otro tipo de consumo, estimó el director ejecutivo de Empleonuevo.com, Noé Morales.

“Vamos a ver en los próximos meses una pérdida importante de más de 75 mil empleos formales, más otros 75 mil más aproximadamente de empleos informales que van desde autoempleo, sobrerruedas y swap meets, entre otras modalidades”, comentó.

Las personas que venden productos o dan servicios y no están inscritos en la formalidad no podrán vender sus productos ya que no habrá poder adquisitivo ni gente gastando de manera innecesaria, dijo.

“Por más lucha que hagan en el sector informal pues no va a haber quién les compre sus servicios o sus productos, por eso estimo mínimo unos 150 mil empleos perdidos entre formales e informales”, reiteró.

Además Noe Morales pronostica que conforme pase el tiempo y se pueda reactivar la economía podría haber una escasez de empleo y las personas con tal de tener trabajo le apostarán a salarios más bajos.

“Si antes no había demanda de trabajo, ahora llegarán más de 22 personas a tu empresa o negocio solicitando empleo, por lo que de manera automática el sueldo de la vacante bajará, porque existen personas dispuesta a ganar menos, con tal de encontrar empleo”, planteó.

En el Estado son más de 300 mil empleos que dependen directamente de la industria maquiladora, añadió, y si se cierra el total de las empresas se estaría hablando de la pérdida momentánea o definitiva de esos empleos.

Aseveró que cuando se entre en la fase 3 de la contingencia algunas empresas podrían colapsar, además que la industria es la mayor generadora de empleos en el estado con el 60% de las personas inscritas en la formalidad.