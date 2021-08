Pedirán cartilla de vacunación a los infantes al regresar a las aulas en Baja California

Tijuana, B.C.- Los infantes que regresen a las aulas escolares de forma presencial en Baja California deberán contar con su esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad, informó la Dra. Remedios Lozada Romero, Jefa de la Jurisdicción de Servicios de Salud de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito.

Indicó que la cartilla de vacunación será un requisito para los estudiantes de nivel preescolar y primaria, por ello, hacen un llamado a los padres de familia para que acudan a vacunar a sus hijos de 1 a 12 años de edad en los Centros de Salud.

La Dra. Remedios Lozada, explicó que será el Comité de Salud Escolar quién solicite y revisé este documento en todos los alumnos inscritos dentro del plantel con el fin que todos los infantes estén más protegidos.

La indicación es que, para abrir una escuela, se va a considerar qué porcentaje de menores cuenta con su cartilla completa, entre otros protocolos de seguridad sanitaria como prevención ante la contingencia epidemiológica que se vive, refirió.

La vacunación como una prioridad

“En estos momentos se aplica el biológico para mantener erradicadas las enfermedades del sarampión y rubéola en los infantes. Seguimos exhortando a la población a que consideren la vacunación como una prioridad, la aplicación de la vacuna del Sarampión y la Rubéola en los infantes, sobre todo en niños de 1 a 4 años que reciben la primera dosis”, citó.

Los Centros de Salud de la región de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito han implementado diversas estrategias para completar los esquemas de vacunación de una forma ordenada, cuidando los protocolos de sana distancia, “sanitización”, uso de cubre bocas y gel antibacterial, entre otros, esto para dar mayor seguridad de los usuarios.

El biológico conocido como SR se encuentra existente en todas las unidades de salud de la región, en el módulo ubicado en el Parque Morelos de Tijuana y el módulo permanente en las oficinas administrativas de la Jurisdicción de Servicios de Salud en Tijuana, que funcionan en un horario de 8 a 12 horas del día de lunes a viernes.

Es importante mencionar que esta demarcación se encuentra libre de sarampión desde hace más de 20 años, lo cual es diferente en Estados Unidos donde ha habido brote de esta enfermedad (en el vecino estado de California), debido a la cercanía con el citado país es altamente recomendable estar protegido.

Llevar su cartilla de vacunación

Además se estará completando a los niños de hasta 12 años que no cuenten con esta vacuna, por ello, aquellos infantes que cuenten con más de 4 años, que no se hayan aplicado este biológico también pueden acudir, de preferencia llevar su cartilla de vacunación, en caso de no contar con ella pueden aplicársela y se les otorgará un comprobante