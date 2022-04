Pasteles para tus mascotas

Tijuana, B.C.- El amor de nuestras mascotas es incondicional, quienes amamos a los animales queremos darles todo, y ¿Por qué no pensar en celebrarles su cumpleaños? Pues eso es posible gracias a una tendencia de pasteles aptos para nuestros amigos de cuatro patas.

Fue en el año 2005 que se abrió la primera pastelería canina en Francia y a partir de ese momento otros emprendedores de muchas partes del mundo tomaron la idea e hicieron sus propias recetas.

En Tijuana, la emprendedora Diana Zarza, inició con este emprendimiento hace dos años durante la pandemia y poco a poco ha sido muy bien aceptado. Ella crea tus propias recetas desde cero, con ingredientes naturales y caseros.

"Empecé desde cero publicando en Facebook, en Instagram, pero quería que fuera algo diferente, quería que fuera como una experiencia, porque ya existía el concepto de la repostería, pero el hecho de que en el 2020 todos celebramos nuestros cumpleaños encerrados ahora faltaba festejar el cumpleaños de nuestros perros, nuestras mascotas", contó Diana Zarza.

Todo lo hago desde cero, el pan es de harina integral, que es una de las harinas que sí pueden comer las mascotas, como la harina de arroz también, nosotros los hacemos a base de fruta y lo que es el huevo, el pan puede ser de zanahoria, manzana o plátano y aparte va relleno de fruta picada de la que gustes", compartió Diana.

"Cualquier persona lo puede probar, no está hecho de croquetas, es un pastel normal, solo que sin azúcar", agregó.

Al darse cuenta de que el mercado era exigente decidió agregar un plus y crear combos para fiestas.

"Nosotros hacemos pastelitos, pero de repente yo quise hacer algo diferente, pensé en un combo, un paquete con pastel, vela, gorrito, el letrero y ya yo les doy todo completo para que vivieran la experiencia", señaló.

Diana es egresada de la facultad de mercadotecnia de UABC Tijuana y anima a que otros echen a andar su negocio.

"Una de las cosas que siempre he recomendado es que ames lo que estás haciendo, creo que si no hay amor en lo que haces no sirve, es una cosa que debes querer tanto hacerlo. No vas a dormir, todo el tiempo vas a tener ideas y querer hacer que crezca y todo a su tiempo, al final vale la pena", concluyó Diana Zarza.



Para contactarla:

Tel: 664 3183639

Redes Sociales: Instagram @delidog.bakery Facebook: Delidog Bakery

Dirección: Calle Alba Roja 13717 Local 3. Fraccionamiento Sonora Tijuana B.C. Petique Estetica Canina.

