Pancho Barraza celebra en grande 30 años de trayectoria en la Feria Tijuana 2021

Tijuana, BC.- Feliz, celebrando 30 años de trayectoria, rodeado de sus músicos y un público a sus pies, así fue el regreso de Pancho Barraza al “Audiorama de las estrellas” en la Feria Tijuana 2021.

Con un show arropado de su Banda Santa María, sus músicos de orquesta, coristas y bailarines el llamado “Poeta del amor”, hizo suyo el escenario en los primeros segundos.

Abajo un público ansioso de disfrutarlo en medio de una pandemia, algunos con cubrebocas y otros olvidando la sana distancia, esa noche solo importaba recordar, vibrar y cantar.

En punto de las 23:00 horas las notas de “Mi amor te espera” sonaron como el tema de apertura, y la euforia de los tijuanenses.

Ahí estaba el hombre de ojos verdosos, de tejana y sacó negro caminando hacia el centro y extendiendo los brazos en señal de agradecimiento.

Me siento como en casa, no es que nos valga madre, claro que no, ni que nos valga pito, reconozco que estamos en pandemia, pero también reconozco que es muy bonito estar frente a ustedes, también reconozco su necesidad de salir de casa, cuídense mucho, esta noche y todos los días, disfruten de la noche”, dijo Barraza a su público.