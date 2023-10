‘Olvidan’ su basura en Playas

Tijuana BC.- Debido a que el ciudadano al visitar la playa no recoge su basura, en la delegación Playas de Tijuana la cuadrilla de limpieza opera de lunes a domingo.

La delegada de esta demarcación, Anabelle Contreras Pablos, informó que diariamente retiran de la playa toneladas de basura, sin especificar cantidad, razón por la que recientemente instaló señalética sobre las afectaciones al medio ambiente.

Aseguró que todos los días hay presencia de personas en el lugar, pero en el verano y los días calurosos aumentan considerablemente, razón por la que diariamente realizan jornadas de limpieza.

Acabos de instalar unos letreros, no el convencional, sino el de concientización de Muchas veces se les dice: oye, ahí está el bote de basura, recógelo. Y entiende, pero a veces cuando se ponen agresivos es cuando se aplican otro tipo de sanciones, inclusive hasta pueden ser detenidos cuanto dura el plástico en desintegrarse, algunos materiales no se desintegran en miles de años, estamos tratando de concientizar a la ciudadana, no solo es la basura sino la afectación que hacen al medio ambiente a la flora y fauna del mar”