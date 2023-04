Ofrecen alternativa de fitorremediación para reducir contaminación en Playas de Tijuana

Tijuana, B.C.- Una alternativa para mitigar la contaminación por aguas residuales en Playas de Tijuana es la fitorremediación, un proceso que depura las aguas negras por medio de plantas, señaló el director de Nación Verde.

Siempre hay escurrimientos y puede haber una falla, por eso nos estamos enfocando en solucionar esos problemas de raíz, a través de la fitorremediación, que es tratar los contaminantes con plantas. Si tú pones unas plantas antes que absorban estos residuos, tratar el drenaje con plantas, eso es la fitorremediación”, mencionó Octavio López.

Tijuana crece tres hectáreas cada día, es decir, alrededor de mil hectáreas al año, sentenció, el impacto del crecimiento de la ciudad es notable, por lo que no hay recursos que alcancen para sostener este desarrollo.

Problemas sociales y estructurales

Agregó que la contaminación en las playas, tiene que ver con el drenaje de una ciudad, que además de caro, es algo que no cualquier persona puede solucionar.

"Ahí hay que ir con nuestros gobernantes y decirles que el tema es importante, porque si suficiente gente llega con los gobernantes y les dices que es importante el medio ambiente, esos son votos y te harán caso, pero tenemos que salir a las calles”, aseguró.

Hay poca participación para mitigar problemas de contaminación, señaló, puesto que requieren de una gran inversión de dinero y tiempo, además de que no se le da la prioridad necesaria, pues hay otros problemas sociales y estructurales que urgen resolver en Tijuana.

“Es la última rueda del carro, el gobierno tiene la voluntad, pero tal vez no la capacidad técnica para hacerlo, y no por mala onda, pero llega un gobierno, van instalando a su gente. No tienen la continuidad, cuando llega un gobierno cambian a mucha gente”, dijo.