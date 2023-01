Ofrecen alimentos a personas en situación de calle en el “Refín Navideño”

Tijuana, B.C.- Por décimo año consecutivo, TJ Bearded Monsters, un grupo de altruistas barbones, llevan a cabo el evento “Refín Navideño”, que ofrece alimento a personas en situación de calle.

La asociación entregó avena, tortas, sándwiches, sopas instantáneas y bebidas calientes a la gente menos afortunada que se encontraba a las afueras del Santuario de la Virgen de Guadalupe, ubicado en la calle Benito Juárez, en Zona Centro.

El club conformado por ocho hombres, realiza eventos cada mes apoyando diferentes causas, siendo el “Refín Navideño” el más grande junto a “¿Cuál frío?”, donde entregan cobijas y ropa a quienes lo necesitan.

Su presidente, Jaime “El Tripper” relata que la agrupación está muy comprometida con ayudar al prójimo, pues él experimentó de primera mano la necesidad al vivir en la calle y enfrentarse al hambre, la violencia y el frío.

No toda la gente que anda afuera es mala, no todas las personas son drogadictas y no todos están así por gusto”, dijo sobre la situación que cientos de personas viven en la ciudad.