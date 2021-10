Niño canta en la línea para ayudar a su familia

Tijuana, B.C.- Desde hace un par de meses, de lunes a domingo es común ver a Emiliano de 12 años. cantando en la línea internacional de San Ysidro. Sonriente y simpático, acompañado de su abuelita, mujer que lo ha criado desde su nacimiento y que hoy no puede trabajar a consecuencia de su diabetes, pierna lastimada y dolor de espalda que le impide hacer grandes esfuerzos.

Soy de Guadalajara, llegué con mi abuelita, yo me vine primero, hace unos cuatro meses, mis hermanos llegaron hace poquito”, contó Emiliano Trejo, también compartió que a su papá nunca lo conoció y su mamá se encuentra en Guadalajara, internada en un centro de rehabilitación.



También aclaró que a él no le da vergüenza salir a la calle a trabajar y dijo que quien lo enseñó a cantar fue su hermana mayor.

“A mi no me da pena, pena es robar y que te cachen. Canto desde hace como un año, mi hermana me enseñó, ella antes cantaba tambien, pero ahorita no, ella tiene 15 años, está ahorrando para su fiesta”, narro Emiliano.



Emiliano explicó que como llegaron a Tijuana hace apenas 4 meses, tuvo que dejar la escuela, pero planea volver el próximo año.

Estudiaba, pero con la pandemia se me fue muy complicado y tuvimos que venir, entonces ya no estudio, quiero volver el próximo año, a mi si me gusta mucho la escuela, mi materia favorita es matemáticas. Me gustaría ser cantante, pero si no lo logro, quiero ser arquitecto y construirle una casa a mi abuelita”, declaró.



“Yo ahorita sé bien lo que es sufrir, lo que es levantarse, muchos otros lo saben, por eso quiero hacerle una casa bonita a mi abuelita”, expresó.



Gracias a que se viralizó su historia, Eduin Cazares de grupo Firme y Eden Muñoz de Calibre 50, lo contactaron.



“Ya hice videollamada con Eduin de Grupo Firme y senti mucha emocion, algo que no puedo explicar, me dijeron que me querían ayudar, me preguntaron qué quería, qué como le podían hacer para ayudarme, y pues ya quedaron en que vamos a ir a comer”, dijo emocionado.

“También Edén de Calibre 50 me contacto, me mandaron un video, me dijeron que me querían ayudar mucho y que estaban dispuestos y la verdad yo digo que muchas gracias, porque Grupo Firme y Calibre 50 me gustan mucho, son mis grupos favoritos y de mi hermana”, agregó entusiasmado.



Si desean ayudar a Emiliano y a su familia, pueden comunicarse directamente a las redes sociales de Periodico FRONTERA o también pueden hacer un donativo al número de cuenta: Banco Azteca. 4027 6657 9115 5295



Por último dijo que Grupo Firme se comprometió a remodelar la casa, algo que agradecen pero que también lamentan, pues no cuentan con casa propia.



“El dinero que juntó se lo doy a mi abuelita para que ella vea los gastos de la casa, ahorita rentamos, nos cobran 3 mil pesos, estamos buscando una casa en venta o algo, porque como no es nuestra casa, Grupo Firme se Comprometió a arreglarla, pero pues no tenemos casa”, lamento.



“Muchas gracias a todos por sus bendiciones, Dios me los bendiga y gracias, ahorita pues no tenemos mucho, ya me regalaron un colchón inflable, nos faltan cobijas, sartenes, esas cosas. Gracias a todos”, concluyó Emiliano.



Emiliano es alegre y muy trabajador, pero sin duda un ejemplo para muchos mexicanos.