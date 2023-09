Necesario prevenir el embarazo en adolescentes

Tijuana, B.C.- Según el INEGI en el año 2022, en Baja California se registraron a 457 adolescentes embarazadas menores de 15 años de edad, la mayoría residente de Tijuana.

En el marco del Día Nacional para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes, del 26 septiembre, el documento expone que la edad de mayor prevalencia es de 14 años y la de menor de 10 años.

Al respecto, la presidenta y fundadora de la Fundación Manos Entrelazadas A.C., Adriana Milanés, dijo que la mayoría de las jovencitas seguramente sufrieron un abuso sexual y se encuentran en ambientes donde su vida corre peligro.

Por su experiencia de 16 años de labor, comentó que por lo general sus padres son violentadores y no se dan cuenta de los daños que ocasionan.

Es un problema que obviamente no está siendo tratado. Una mamá o un papá que es violentador, primero no lo acepta hasta que pasan estas situaciones, incluso hacen culpables a los niños y a las niñas de esta situación y a veces hasta los corren de sus casas. Mientras no haya una atención psicológica inmediata en cualquier tipo de abuso esto va a seguir pasando”, alertó la presidenta.