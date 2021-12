Logra Amexcid disminuir migración en Centroamérica

Tijuana, BC.- Generar menos vulnerabilidad en los países de Centroamérica es lo que busca la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), lo que ha logrado disminuir la migración.

Laura Elena Carrillo Cubillas, directora general de la Amexcid explicó que lo hacen implementando programas sociales como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro.

Te puede interesar: México y EU lanzan "Sembrando Vida" para El Salvador, Guatemala y Honduras

“Tenemos varios casos trascendentes”, puntualizó la Directora de la Agencia, respecto al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, el cual ha sido implementado en Honduras, Guatemala y El Salvador.

Capital humano y económico

Dijo que el gobierno mexicano funge como aval de los beneficiados por el proyecto y gracias a eso las empresas afiliadas al programa han aceptado personas que en un inicio no planeaban aceptar, generando un buen resultado en cuestión de capital humano y económico.

Te puede interesar: SRE entrega ayuda humanitaria a damnificados por el huracán Grace en Veracruz

“Todos tienen historias que compartir”, aseguró Carrillo Cubillas, en referencia al sector apoyado por el programa Sembrando Vida, en países como Honduras y El Salvador, cuya cifra de beneficiarios ascienden a 10 mil por nación, lo que ha marcado el buen resultado del apoyo.

La funcionaria apuntó que 7 de cada 10 posibles beneficiados en Centroamérica, buscaban irse de su país a causa de la inseguridad y violencia, sin embargo, aseguró que gracias a los apoyos sociales, ahora solo 1 de cada 10 personas examinan la posibilidad de abandonar su nación.

Te puede interesar: México y EU acuerdan "ordenar" la migración ante las crecientes presiones

“Ayudamos a que no se vayan pero si deciden hacerlo, tratamos de que no lo hagan con tantas adversidades como lo han estado haciendo desde 2019, arriesgando su vida cuando no hay necesidad”, enfatizó.

Amexcid acondiciona albergues y estaciones migratorias

Estaciones migratorias y albergues han sido acondicionados por la Amexcid desde el año 2019, comentó Carrillo Cubillas, dado que el presupuesto nacional de ese año no tenía destinada una inversión a los inmuebles que hoy en día son de vital importancia.

Te puede interesar: Becarios extranjeros no han recibido pago en más de cuatro meses por parte de la SRE

“Como mexicanos tenemos la obligación de cuidar a los niños, sean de donde sean y más si no vienen acompañados”, comentó la funcionaria, refiriéndose a las caravanas migrantes con alto número de niños, quienes se han visto con necesidades dado que las instalaciones migratorias no estaban acondicionadas para recibir niños

A raíz de la crisis migratoria que se atraviesa, la edil puntualizó que es importante demostrar que se pueden llevar a cabo actividades en función de los migrantes y es fundamental su pronto registro para ser apoyados por el gobierno de México.

Además, ahora tras la firma de la Carta de Intención en materia de cooperación bilateral con el gobierno de Cuba, la Amexcid busca impulsar los programas sociales de México en dicho país.