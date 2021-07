'Leer salva vidas', crea activista y escritora campaña contra el suicidio

Tijuana, BC.- De cabellera dorada y larga, estatura baja, alegre y sensible, así es Julia Castro, originaria de Sonora y con solo 29 años de edad, se ha posicionado como una mujer que inspira a muchas otras, es activista y escritora de tiempo completo.

Pero como en toda historia, ha pasado por momentos complicados, una de sus mejores amigas intentó quitarse la vida, un hecho que la llevó a comprender que “Leer salva vidas”, y nació la campaña con la que hoy es reconocida.

Cuando pensaba que todo estaba bien, todo se fue cuesta abajo a una depresión que la llevó a padecer anorexia nerviosa y ansiedad.

Vive de cerca el suicidio

“En la escuela o en la vida llegas a escuchar de casos de suicidios pero no le prestas atención porque no lo vives de cerca, con una de mis amigas me pasó, estaba viviendo una situación difícil e intentó acabar con su vida, afortunadamente no lo logró; fue en ese momento que pensé en lo que hubiera pasado si ella leía un libro o mi libro, ya que habla de sentimientos y de desamor, cosas que pueden ayudar a sanar”, dijo.

En 2019 Upjohn Pfizer lanzó un proyecto llamado “40 segundos para actuar” en conjunto con la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Psiquiátrica Mexicana, a raíz de lo que vivió su amiga, Julia lanzó su proyecto, el cual genera morbo y debate entre la comunidad que no entendía cómo era que “leer salva vidas”.

Desde entonces, una parte de lo recaudado de la venta de sus libros va destinado a ayudar a otras personas que pasan por depresión en el programa “Salvando vidas”.

“En medio de mi campaña tuve una pérdida grande, situaciones personales que yo misma me provocaba inconscientemente. Pasé por momentos muy difíciles, llegué a pesar hasta 38 kilos, me veía esquelética, tenía depresión y eso me llevó a la anorexia, salí de esto gracias al apoyo de mi familia y de mis amigos y ahora puedo ayudar a otros”, contó.

Rompe estereotipos

Graduada en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación y con maestría en derecho, rompió estereotipos, pues compartió que muchas personas la juzgan al ver su apariencia y su manera de vestir.

“Yo soy una persona a la que le gusta vestir como quiere, muchas veces me comparaban con la película ‘Legalmente rubia’, decían que era tonta, yo soy una persona a la que le gusta traer el cabello así, las uñas pintadas, esto no me resta ni me da profesionalidad”, afirmó.

“Yo soy una persona de fe, sé que si estamos aquí hoy es por algo y sé que vienen cosas buenas, quiero ayudar a muchas personas, que nos conozcamos, este trabajo es una aventura que me ha llevado a conocer a mucha gente y conectar, estoy muy agradecida”, concluyó.

“Amor para pesimistas” es un libro con causa, es la secuencia literaria de una antología romántica que está redactada en cartas, mismas que describen emociones e historias cortas en cada página.

Destinan ventas a la salud mental

Desde hace 4 años se destina parte de sus ventas para abrir foros para hablar de salud mental y prevención de suicidio. Existe un programa en una fundación llamado salvando vidas #leersalvavidas, un grupo de psicólogos y psiquiatras que respaldan el movimiento y colaboran atendiendo pacientes (lectores) que se han identificado con las historias de Julia.

