Julio Preciado: "Al final del día, creo que el Recodo tiene que seguir el camino”

Tijuana, B.C.- “Creo que a final del día de eso se trata, de sumar más y de recuperar un terreno que, no es que lo hayamos perdido, creo que le hemos dado chanza a que entren más géneros, y más personas de este movimiento.

“Pero creo que viene El Recodo, y viene con todo, y viene de la mano de Julio Preciado a recuperar su lugar”, dijo Julio Preciado.

Previo a su participación con la madre de todas las bandas en Tijuana el pasado 2 de julio, quien fuera una de sus grandes voces, compartió desde su camerino, estar recuperando una brecha generacional.

Al final del día, de eso se trata, generacional, porque vienen los hijos, los nietos, los padres, es gente que se enamoró con nuestra música, así que eso tiene mucho que ver, vamos por ese relevo generacional que nos lo estábamos perdiendo”, consideró Preciado.

En su momento, FRONTERA, le cuestionó al ex vocalista por las voces nuevas de la banda, el tanto estar rotando hasta llegar a las actuales con Giovanni y Ricky, donde él mismo decía que había una debilidad en la elección.

“Creo que a final del día ellos tienen que seguir trabajando y lo bueno es que respetan esto, ahorita en la parte del show, existe un respeto enorme de parte de ellos a un servidor y me da gusto que me tengan ese respeto y el amor que me tienen.

“Trato de que aprendan de lo que yo he aprendido en treinta y cinco años cantando y quiero que asimilen eso, al final del día, creo que el Recodo tiene que seguir el camino”, puntualizó.

Esperan llegar a los 15

Luego de su trasplante de riñón, Julio Preciado, quien luce sumamente delgado, con un poco de dificultad para caminar, pero puede cruzar perfectamente sus piernas al sentarse dijo sentirse bien de salud.

“Me he portado bien, y con que me deje vivir los quince que me dijeron me iba a aguantar el riñón con eso me voy por bien servido y muy contento por la vida que Dios me ha dado y por el lugar que me ganado”, consideró.

Reconoció que al menos un par de años más se dedicará a su carrera, pero no más porque ya siente que fue mucho, y que decida Dios de una manera entera , con una voz fresca como hasta ahora, y no dar de qué hablar.

Subir con Julión de nuevo

Con 55 años de edad, gozando de salud, el mazatleco defendió a Julión Alvarez, a quien considera su amigo y con quien hizo la gira, “Mis ídolos, hoy mis amigos”.

“No se porque lo inmiscuyen en tantas cosas, no tenia porque meterse en negocios que no le correspondía, el tiene una excelente carrera y lo culparon de algo que no debía, pero ahora si se dan los momentos y los espacios para ser alguna gira con todo el cariño estoy para servirle”, dijo feliz.