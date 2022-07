'Master of Puppets' llega al Top de Spotify luego de Stranger Things 4

Le llaman "el efecto Stranger Things". Primero le sucedió a Kate Bush con su tema "Running Up That Hill", que logró encabezar las listas de reproducción al aparecer como la canción de Max (Sadie Sink) y volver a ser un éxito como lo fue en 1985.



Esta vez le sucede a Metallica, banda de trash metal que aún continúa activa, con "Master of Puppets". La canción, titulada como el álbum donde fue publicada, apareció en una escena del episodio final de la temporada 4 de Stranger Things, protagonizada por el nuevo y efímero personaje metalero Eddie Munson.

El personaje de Joseph Quinn, Eddie Munson, cautivó a la audiencia desde su primera aparición como el "padrino" de Dustin y Mike en la secundaria, además de líder del Hellfire Club.

Te puede interesar: Stranger Things: ¿Cuál canción te salvaría? Spotify hace la playlist "The Upside Down", por si alguna vez debes escapar de Vecna

"Master of Puppets", una de las mejores de la historia

VH1 la clasificó como la tercera mejor canción de heavy metal de la historia.

En marzo de 2005, la revista Q la colocó en el puesto 22 de su lista de las 100 mejores pistas de guitarra.

El libro de Martin Popoff, "The Top 500 Heavy Metal Songs of All Time", clasificó la canción en el número 2. Popoff compuso el libro solicitando que los fanáticos del metal, los músicos y los periodistas nominaran sus canciones favoritas de heavy metal. El autor derivó la clasificación final de una base de datos que cuenta casi 18.000 votos.

La canción también ocupó el puesto número 1 en una encuesta de los 100 mejores riffs realizada por la revista Total Guitar.

Los lectores de Guitar World votaron la canción en el puesto 51 entre los 100 mejores solos de guitarra. Los solos del guitarrista principal Kirk Hammett para "Fade to Black" y "One" ocuparon un lugar significativamente más alto en la misma lista.

En 2020, Metal Hammer clasificó la canción como número 1 en su lista de las 50 mejores canciones de Metallica de todos los tiempos.