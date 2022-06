Running Up That Hill en la lista de éxitos de todo el mundo por Stranger Things: ¿Qué dice Kate Bush?

LONDRES.-La cantante Kate Bush ha emitido una rara declaración sobre la popularidad y el resurgimiento de su éxito de 1985 "Running Up That Hill (A Deal With God)" después de su uso en la última temporada de Stranger Things de Netflix.

“Es posible que haya escuchado que la primera parte de la nueva serie fantástica y apasionante de Stranger Things se estrenó recientemente en Netflix”, escribió Bush en su sitio web.

Agregó:

“Presenta la canción, ‘Running Up That Hill’, a la que los jóvenes fanáticos que aman el programa le están dando una nueva oportunidad de vida. ¡A mí también me encanta! Debido a esto, 'Running Up That Hill' está en las listas de éxitos de todo el mundo y ha entrado en las listas del Reino Unido en el puesto número 8. ¡Todo es realmente emocionante! Muchas gracias a todos los que han apoyado la canción”.

El sencillo se usa muchas veces a lo largo de la cuarta temporada de Stranger Things como motivo para Max de Sadie Sink; la canción incluso la salva del villano Vecna en un momento.

Bush, una fan aparente de la serie de ciencia ficción, dice que no puede esperar a que llegue el resto de la cuarta temporada en julio.

Aquí la canción original y otros covers

Running Up That Hill con Placebo

La canción original con Kate Bush

Running Up That Hill con Chromatics

Kate Bush escribió y produjo esta canción para su álbum de 1985 Hounds of Love, y fue lanzada como el sencillo principal de ese álbum.

El ejecutivo de su sello discográfico EMI no estaba muy seguro de lanzar la canción con su título original de 'A Deal with God', debido a posibles reacciones religiosas negativas.

Kate cedió y cambió el título a simplemente 'Running Up that Hill', pero la versión del álbum de la canción aparece como 'Running Up That Hill (A Deal with God)'.

Si bien EMI quería que lanzara 'Cloudbusting' como el sencillo principal del álbum, Kate los convenció de lanzar 'Running Up That Hill' primero, ya que era la primera canción escrita para el álbum y sintió que era una mejor representación.