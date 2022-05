Expresar tus emociones es metal: Vocalista de Metallica se sincera ante el público

Brasil.- El líder de Metallica, James Hetfield, se sinceró con su público en el concierto que la banda dio en Brasil este fin de semana.

Tengo que decirles que no me estaba sintiendo muy bien antes de venir aquí. Me sentía un poco inseguro... es como, "soy un anciano, no puedo tocar más". Toda esa mier** me dije en la cabeza.