Ex vocalista de la banda Porter compartió como fue abusado por su padre.

Tijuana, Baja California.-Juan Son, ex vocalista de la banda Porter reveló fue víctima de abuso sexual por parte de su padre y asegura su madre lo empastillaba cuando eso ocurría.

"Desde que tengo uso de razón siempre me estaban llevando con psiquiatras, siempre estaban intentando hacerle ver a la sociedad que yo estaba mal", dijo en su video.

El especialista le cuestionaba a Juan sobre si era consciente que tener enfermedades venéreas a sus ocho años no era normal y el negaba. Además, narró de sus complicaciones al orinar y el cómo su madre se limitaba a darle pastillas. El profesionista le había dicho que el problema eran sus papás.

"Me violaba (su padre) , me tapaba la boca y no me dejaba respirar y sentía como sangre en la nariz, mi mamá siempre se encargo de cubrir todo [...] jorge es sonambulo", declaró.