Joven tijuanense crea cubrebocas con latas

Tijuana, BC.- Una menor tijuanense creó un cubrebocas de latas de una bebida energética.

La joven de nombre Jennifer Lizbeth de 14 años, se presentó este miércoles a las instalaciones del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) para recibir la primera dosis del biológico Pfizer contra el Covid-19.

Mientras hacía fila junto a su madre, llamó la atención de muchos ciudadanos, pues portaba una curiosa mascarilla.

“Yo lo hice de latas de Monster, me funciona muy bien”, afirmó Jennifer.

“Tiene un cubrebocas normal dentro”, especificó la madre de la menor.

Doble capa

Contó que para que no le calara el aluminio de las latas las dobló de la punta y con el cubrebocas clínico dentro no sentía nada.

“No es incómodo, me funciona muy bien, quería hacerlo desde hace tiempo y ayer me animé y me gustó, a muchas personas les ha gustado porque me preguntan, es original”, señaló Jennifer.

Especificó que tenía mucho miedo de contagiarse de Sars-Cov 2, por lo que ponerse la vacuna significa mucho.

“Era mucho, ya quería protegerme como todos, no me quiero enfermar y ya quiero volver a la escuela, tenía miedo pero no duele”, aseguró y aprovechó las cámaras para mandar un mensaje.

“Vacúnense para que no nos pase nada malo, es importante y utilicen el cubrebocas”, finalizó.