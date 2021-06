¡Joven se tatúa a Brandon Moreno!

Es el efecto Brandon Moreno.

No solo apareció un mural del momento en el que recibe su cinturón de la UFC, uno de los momentos más emotivos de su bienvenida a Tijuana fue cuando uno de sus compañeros de gimnasio lo sorprendió al tatuarse esa misma imagen.

Cuando “The Assassin Baby” arribó al Entram Gym se encontró con Jorge Bernal y la icónica estampa tatuada en su pantorrilla derecha.

¿Cuándo eres niño cuando piensas en eso? ¿Cuándo piensas que habrá gente interesada en plasmar una idea tan grande de lo que has trabajado?, contó el propio peleador sobre las muestras de cariño que aparecieron de la noche a la mañana.

“Yo no me tatuaría a nadie, la verdad, pero ese tipo me demuestra tanto cariño, tanto amor a lo que hago, a mi trabajo, me hace sentir increíble, todavía a veces siento que no lo digiero lo suficiente”, compartió el flamante campeón mundial Mosca.

Joven alumno

Jorge Bernal, alumno del Entram Gym desde hace poco más de un año, dijo que la idea le atravesó la cabeza como un rayo en cuanto Brando se proclamó como el primer monarca de UFC nacido en territorio mexicano.

“Simplemente es la felicidad. Ganó y dije, 'chinguesu', vamos por un tatuaje. Dada la suerte, mi primo es tatuador y acabando la pelea me lo hice”, platicó durante el recibimiento.

¿Cómo fue el momento en el que Brandon lo vio por primera vez? “Sus ojos se le veían así con lágrimas, me dijo, ‘gracias’. Yo le digo, gracias a ti wey”, relató el joven que por siempre llevará la imagen de Brandon Moreno grabada en su piel.