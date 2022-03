Jornada de vasectomía sin bisturí continúa en Tijuana, Tecate y Rosarito

TIJUANA, BC.- La Secretaría de Salud del Estado a través del Programa de Planificación Familiar, informa a la población sobre la jornada permanente de vasectomía sin bisturí en diez Centros de Salud de la Jurisdicción Sanitaria No. II que corresponde a Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito.

El servicio permanente está disponible en los Centros de Salud Pedregal de Santa Julia, Reacomodo Sánchez Taboada, Pípila, Insurgentes, Rubí, Flores Magón, El Niño, Herrera, Francisco Villa y Centro de Salud Tecate.

El Programa de Planificación Familiar, ofrece además jornadas mensuales de vasectomía en los demás Centros de Salud de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito. Para programar una cita o para obtener mayor información, los interesados pueden enviar un mensaje vía WhatsApp al número 663 317 54 35.

Servicio disponible sin costo

En lo correspondiente a las jornadas mensuales, el Centro de Salud Cañón del Sainz ofrecerá dicho servicio durante el mes de abril, para lo cual ya se encuentra abierta la convocatoria a fin de que los varones que deseen realizarse el procedimiento, puedan agendar una cita con anticipación.

El servicio de salud está disponible sin costo alguno para los hombres con o sin derechohabiencia como IMSS, Issste, Issstecali; el único requisito es que tengan la seguridad de no querer tener más hijos.

Las autoridades de salud explicaron que la vasectomía es un método de planificación familiar sencillo y efectivo que no requiere hospitalización ni estudios pre operatorios, no ocasiona molestias posteriores a la operación, no provoca efectos a largo plazo, no afecta el comportamiento sexual del hombre y no tiene ningún riesgo para la salud.

ndicaron que durante el primer trimestre del 2022 se han realizado 87 vasectomías en Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito.