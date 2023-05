Investigan a los responsables del “retiro espiritual”, donde desapareció Martha Molina

Tijuana, B.C.- 11 días han transcurrido, días llenos de dolor y angustia al no tener ni rastro de la señora Martha Molina, madre de familia de 63 años, quien desapareció el pasado 7 de mayo en el retiro espiritual ´Un Nuevo Amanecer en Ti´, en el Cerro del Coronel ubicado en el municipio de Rosarito en Baja California, por lo que este miércoles 17 de mayo familia y amigos de la señora se reunieron para continuar con su búsqueda.

En Fiscalía ya entrevistaron a las personas del retiro, nosotros, mi familia comenzó a compartir un video del retiro poniendo una alerta y limitarnos los comentarios en Facebook y no dicen nada, no nos han dado su ayuda para nada, desde el primer momento solo dicen que mi mamá se perdió y no se hacen responsables", contó Rafael Rivera, hijo de Martha Molina.

Rafael explicó que es la Fiscalía la que está haciendo las investigaciones y espera se le comuniquen cómo procederán para así poder tener ayuda de abogados privados, ya que planea demandar a los organizadores del retiro ante la falta de respeto y humanidad con la desaparición de su madre.

Por su parte Marcela Flores, hermana de Martha quiso dejar claro que su hermana no era una adicta ni persona con problemas mentales como se estuvo especulando en las redes sociales.

Te puede interesar: Reanudan este miércoles búsqueda de mujer desaparecida en Cerro del Coronel en Rosarito

"Mi hermana no era ninguna adicta, mi hermana no vino a ningún centro de rehabilitación, era un retiro sanando heridas de la niñez. No nos rendimos, aquí seguimos y la vamos a encontrar, si alguien está mirando y la tiene o sabe algo quiero que sepa que no vamos a tomar represalias, lo único que queremos es tenerla de regreso en casa", comentó la señora Marcela Flores, hermana de Martha.

$1200 pesos es la cantidad que pagó Rafael para que su madre acudiera al retiro donde supuestamente la ayudarían a sanar heridas de la infancia, ya que Martha atravesaba por una fuerte depresión al perder a tres familiares cercanos casi al mismo tiempo.

La familia continuará buscando

"1200 pesos me cobró Teresa, le hice transferencia y ahí tengo los datos de la persona a la que le transferí, tengo toda la información de eso, en fiscalía me preguntaron que si ella había firmado la hoja de responsiva y leyéndola dice que ellos se liberan de cualquier responsabilidad si a mi mamá le pasa algo. Pero si llega a pasar una tragedia tienen que hablarme inmediatamente, no esperarse hasta las 10:30 de la mañana de otro día y solo decirme ´tu mamá se perdió, búscala´", afirmó Rivera.

La Fundación Internacional Todos Somos Erick Carrillo hizo acto de presencia con 15 miembros del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas.

"El día de hoy venimos 15 personas, compañeros que participamos en la fundación, para apoyar al señor Rafael en la búsqueda de su madre Martha Molina, que desapareció. Vamos a trabajar en el área de Primo Tapia, lo hacemos como búsqueda en vida para ver si alguien de esos rumbos no la miro ahí", dijo Raúl Cornejo, sublider de la fundación.

Te puede interesar: Continúa búsqueda de Martha Molina, hoy cumple siete días de desaparecida

 

Además de los familiares de Martha se continúan uniendo voluntarios a la búsqueda.

"Queríamos unirnos desde el día uno pero no habíamos coincidido con el horario, creo que es una situación en la cual como ser humano ver a una persona buscando a su mamá es humano tratar de ayudar y hacer lo posible", comentó Orlando Jiménez, coordinador operativo de rescate Tijuana.

El tiempo pasa rápido y doloroso, su hijo Rafael no se rinde, pero la impotencia está llegando ante la negativa respuesta de los organizadores del retiro espiritual, quienes, de acuerdo con Rafael, solo se limpiaron las manos y no aceptan su responsabilidad.

“No se lo deseo a nadie pero que se pongan en mis zapatos, que busquen a su madre, si se les extravía ¿Qué harían? y no solo una madre, una hija, una hermana, una familia. Esto es otro nivel, ya son 11 días, seguimos en la búsqueda”, señaló el hijo de Martha.

“Si alguien sabe algo por favor comuníquese al 911 o a los números que hemos puesto en los carteles, hemos pegado por todo Rosarito, Ensenada, Tecate, Tijuana, en todos lados. Si alguien sabe algo de mi mamá por favor ayúdenos", pidió Rafael.

Te puede interesar: Continua la búsqueda de Martha Molina; organizadores del retiro no dan la cara

La búsqueda concluyó sin rastro o pista del paradero de Martha, pero esto no termina, señaló la familia que continuarán buscando hasta encontrarla.