Internacionalización, innovación y emprendimiento, pilares de la educación: Informe anual Cetys

Tijuana, BC.- Tras un año de trabajo y con los aprendizajes que la contingencia sanitaria dejó en la sociedad, Fernando León García, rector del Sistema Cetys Universidad, presentó en los tres campus de Cetys el Informe Anual del 2021.

Se destacaron los rubros: Alta Calidad, Competitividad Global, Comunidades de Aprendizaje y Sustentabilidad, pilares que han guiado a la Institución a través del Plan de Desarrollo Cetys 2020, en transición al Plan de Desarrollo 2036.

Al inicio de su presentación, León García habló sobre el trabajo realizado ante la contingencia sanitaria en el año 2021: “Gracias en particular a la comunidad del claustro académico, lo que fue reaccionar se convirtió en una exploración de posibles modelos, para que aunque se extendiera la pandemia, hubiera un modelo con el cual pudiéramos estar migrando de acuerdo a las circunstancias y poder mantener los objetivos de aprendizaje que deseamos en el alumnado”. Esto gracias al Modelo Cetys Flex 360° Plus, desde el cual se tuvo clases virtuales, híbridas y presenciales.

Avances en distintos rubros

Asimismo, León García comentó sobre el avance en rubros como: programas educativos a la vanguardia y vinculación para Dobles o Triples Grados, con instituciones como University of San Diego, City University of Seattle, University of Applied Sciences Upper Austria y Providence University, Taiwán, acreditaciones y rankings como: Times Higher Education, el Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) y QS Stars.

De igual manera, en formación docente se contó con un 76% de los profesores de tiempo completo con doctorado, que es parte de la consolidación del Plan de Fortalecimiento a la Investigación y el incremento de profesorado perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores. Con el alumnado, se contó con una amplia participación en proyectos, concursos académicos, de cultura y liderazgo estudiantil, así como enfrentas deportivas internacionales, como la participación en las Olimpiadas de Tokio 2020 en Tiro con Arco por Equipos y la integración de alumnos a las filas de empresas internacionales como Tesla y Apple Inc.

Desde la internacionalización, más del 65% de los egresados de licenciatura contaron con algún tipo de experiencia internacional; se impartieron cursos internacionales mediante E-Mobility y se realizó el International Summer Program, proyecto emblema de Cetys, con la participación de alumnos y docentes de cerca de 20 países. Asimismo, se crearon nuevas alianzas con instituciones globales, lo que permitirá la movilidad estudiantil, de profesorado y colaboradores, así como trabajo conjunto para maestrías y doctorados.

Trabajo colaborativo

El trabajo colaborativo con industria, sociedad, gobierno y academia dio paso a proyectos de impacto en los centros de excelencia de la Institución, el Centro de Estudios Vitivinícolas y el Cetys Graduate School of Business, destacando el trabajo de las Cátedras Distinguidas Pimsa-Cetys, el apoyo del Consejo Consultivo Académico y el surgimiento de modalidades 100% virtuales a través del I-Campus de Cetys y el proyecto Acadeum.

Por su parte, en la Sustentabilidad Universitaria hubo un aumento del 2% a la inversión de becas con respecto al año 2020, lo que ha permitido que 8 de cada 10 alumnos contaran con algún tipo de beca o apoyo financiero, así como la amplia inversión en infraestructura en cada campus.

“En el caso de Campus Tijuana ya hemos comenzado a usar el estacionamiento multinivel y puente peatonal, lo que permite iniciar con el crecimiento pero en vertical, tal y como viene dentro del Plan Maestro de Infraestructura con perspectiva hacia el 2036. El objetivo es que aumentemos la capacidad de 3000 estudiantes hasta 5500”, comentó Fernando León García, quien también destacó el trabajo distinguido en investigación y docencia de académicos como Esthela Galván Vela y Nataly Medina.

Fotos: Cortesía

75 aniversario de Cetys

Finalizando su presentación, el Rector de Cetys comentó: “Estamos transitando en varios ámbitos. En los años académicos 2022 y 2023, comenzaremos a hablar del 2036, de lo que la Institución desea ser a su aniversario 75. Estarán escuchando conceptos como experiencia transformadora, impacto significativo, cultura de la innovación y alcance nacional y global. Seguiremos trabajando en la Alta Calidad, Competitividad Global, Comunidades de Aprendizaje y Sustentabilidad, pero lo llevaremos a siguiente nivel”.

Es así que Cetys continúa el desarrollo de los rubros de Alta Calidad, Competitividad Global, Comunidad de Aprendizaje y Sustentabilidad, forjando las bases para el Cetys del futuro, siendo un referente de la educación superior en las áreas de internacionalización, innovación y emprendimiento.