Alumnos de doble grado Cetys realizan viaje de primavera a City University of Seattle

Tijuana, BC.- En fomento a la internacionalización en Cetys Universidad y la colaboración interinstitucional, 52 alumnos que integran el Doble Grado en conjunto con City University of Seattle, generación 2020-2022, vivieron la experiencia “Viaje Primavera en Seattle”, participando en diversos paneles con expertos y viajes culturales de manera presencial.

Este es el primer viaje que los alumnos del Doble Grado realizan a Seattle desde el inicio de la contingencia sanitaria, visita previa a su graduación y que les permite crear experiencias esenciales con alumnos internacionales.

Algunos de los temas tratados fueron: Técnicas de Negociación en situaciones de Crisis con Rehenes; Equidad, Diversidad e Inclusión; Estrategia Corporativa y Mercadotecnica Internacional, en donde participaron alumnos de los tres colegios y campus de Cetys.

Experiencias de internacionalización

Parte de las experiencias de internacionalización que vivieron en Seattle, serán fundamentales para su desarrollo integral como profesionistas. Algunos de estos aprendizajes fueron compartidos por los alumnos:

“Fue una experiencia extraordinaria donde por fin conocí CityU of Seattle en persona y pude explorar todo lo que brinda Seattle. Interactuar con los docentes, escucharlos hablar sobre temas importantes que enfrentaremos en nuestra vida profesional fue muy motivante. Conocer a amigos virtuales en persona por primera vez después de años conociéndolos en plataformas de estudio también fue una experiencia interesante y emocionante. Nunca me imaginé hacer tantas nuevas amistades. En general, fue una experiencia inolvidable, lo mejor para concluir nuestros estudios de doble grado con CityU of Seattle”, comentó Ixchel Valenzuela Goldilla, estudiante de Ingeniería en Diseño Gráfico Digital de Campus Tijuana.

Finalmente, los jóvenes asistieron a un evento de clausura, donde se les reconoció la participación, esfuerzo y compromiso con su formación profesional, en palabras del Presidente de City University of Seattle, Christopher Bryan.

Desde el inicio del programa con City University of Seattle en el año 2005, se ha contado con más de 700 egresados históricos, un legado que ha dado a los jóvenes aprendizajes para su formación desde la internacionalización, elemento diferenciador de la educación Cetys. Conoce más de los programas internacionales de Cetys para todos los niveles: https://www.cetys.mx/oportunidades-de-experiencia-internacional/