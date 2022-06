Inicia boliche en nacionales CONADE 2022

Mexicali, B.C- Baja California ha iniciado la competencia de boliche en los Nacionales Conade 2022, con una selección de 15 talentos deportivos en el Bol Bol de esta ciudad.

Bajo la dirección del presidente de la Asociación Estatal de Boliche, Jesús Bustamante, los bajacalifornianos compiten en las categorías Sub 16 y Sub 21, tanto en varonil como en femenil.

En el primer día de competencias en individual, Gustavo Lima, Jonathan Espinoza y Román Vélez no pudieron acceder a las medallas en la Sub 16 Varonil; así como Gabriel Vázquez, Manuel González, Marco Flores y César Hernández en Sub 21 Varonil; Isabella Cortina, Aylen Rea, Selene López y Elsi Barajas en Sub 16 Femenil.

Las acciones continuarán este martes, miércoles y jueves en el Bol Bol de Mexicali, a partir de las 08:00 horas.