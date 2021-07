Homicidio de Kendra no será clasificado como feminicidio: Fiscalía

Tijuana, BC.-Debido a que Kendra Medina fue localizada por su nombre de pila, de género masculino, el homicidio doloso no procede como feminicidio, informó Hiram Sánchez Zamora, fiscal central de Baja California.

No había hecho ningún cambio de sexo, transexual por lo menos no era, de manera que no teníamos conocimiento de como ella tenía esa preferencia y lo daba a conocer en redes sociales”, declaró.