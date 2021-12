Habitantes de La Presa en desacuerdo con municipalización de zona Este de Tijuana

Tijuana, BC.- Habitantes de la delegación La Presa no están de acuerdo con la iniciativa de dividir a Tijuana para que la Zona Este pase a convertirse en otro municipio de Baja California, sin embargo, coincidieron en que es necesario que el gobierno municipal se enfoque en atender las necesidades de toda la ciudadanía.

La diputada Aracely Geraldo anunció la propuesta de que la Zona Este de se convierta en otro municipio denominado “Nueva Tijuana”, ante la falta de atención del gobierno municipal a las problemáticas de colonias consideradas “marginadas”.

Gerardo Aragón, quien ha habitado el área de Villa Fontana los últimos 22 años, explicó que en su colonia no tienen deficiencias en los servicios, sin embargo, se deberían tomar medidas para las colonias que no tienen ni pavimentación.

Gerardo Aragón

Te puede interesar: Alcaldesa dice no a la municipalización de la Zona Este de Tijuana

“Ya tenemos muchos años ahí, no está tan deteriorado como otras áreas pero más adentro si se nota la diferencia; yo si estaría de acuerdo, si se iguala toda la situación, estaría mejor, yo apoyaría”, declaró.

Idea discriminatoria dividir a Tijuana

Yaquelín Zamora, quien ha vivido en el fraccionamiento El Dorado por 19 años, consideró que la idea de dividir la ciudad es discriminatoria porque sería como tener la “Tijuana Bonita y la Tijuana Fea”.

“Para que nos quiere discriminar, yo vivo en El Dorado pero contamos con todos los servicios, mi mamá vive en el Mariano y tampoco batalla con nada”, apuntó.

Te puede interesar: Discuten municipalizar la Zona Este de Tijuana

Yaquelín agregó que, si bien es habitante de la Zona Este, cuenta con todos los servicios.

“Yo no estaría de acuerdo porque a nosotros no nos falta ningún servicio, no creo que sea buena idea”, manifestó.

Reprueban idea de municipalización

Ana Delia Gómez reprobó la idea de la municipalización, siempre y cuando el gobierno municipal encabezado por Montserrat Caballero muestre interés en solucionar las problemáticas sin motivos electorales.

Ana Delia Gómez

Te puede interesar: Tiene zona Este de Tijuana más viviendas vulnerables ante temporada de lluvias

“Yo vivo en Villa Fontana, pero mi opinión sería que solo toman en cuenta esta zona cuando están buscando votos, cuando pasan las elecciones se les olvida, olvidan que hay gente marginada acá”, opinó.

En lugar de poner a consideración la creación de un nuevo municipio, consideró, se deberían planear estrategias para combatir las problemáticas de zonas más precarias.

“No estoy de acuerdo, pero si se tiene que poner atención a la Zona Este, donde hay gente más marginada; en residencial de Bosque todo el tiempo falta el agua, ahí vive mi suegra, el gobierno no hace caso, le cobran de más, según es residencial y está feo, pésima pavimentación”, expresó.

Te puede interesar: Transporte público sufre mayor inseguridad en zona Este de Tijuana

Gobierno obligado a brindar atención

Por su parte, Vianey Inzunza, habitante de Valle Verde, reiteró que el gobierno está obligado a brindar atención a todos los sectores de la ciudad y no únicamente a las zonas blindadas o turísticas.

Vianey Inzunza. Fotos: Ángel González

“Claro que no estoy de acuerdo, en lo que si tienen razón es en que en este lado a veces ni la basura pasa, agua no hay drenaje y se enfocan solamente en la Zona Centro, donde llega el gobernador, donde llega el presidente, nada más y para estos lados nada”, dijo.

En su caso, indicó, a lo largo del año sufre deficiencias en los servicios de recolección de basura y alcantarillado.

“Vivo en Valle Verde, a veces tenemos problemas con la basura y que el agua nos la cortan; el gobierno no nos hace caso, a veces hay mucha fuga de alcantarillado, aguas negras y por más que hablan no hacen caso, uno que paga los impuestos, debería tener mayor atención”, comentó.