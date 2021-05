‘Gaviotones’ son cosa de todos los días

TIJUANA, B.C.- Conductores que cruzan de forma frecuente a Estados Unidos se han acostumbrado a las personas que ayudan a otros automovilistas a ingresar a la fila de forma ilegal.

Ayer se viralizó un video publicado en redes sociales en el que un sujeto fue captado mientras trataba de ayudar a un conductor a ingresar a la fila; tras la negativa del automovilista afectado, el sujeto le rompió el vidrio delantero con una piedra.

De acuerdo a automovilistas se trata de una situación común en las garitas, principalmente en la Vía Rápida Oriente.

“La gente hace fila, todos queremos pasar y después esa gente no respeta; me ha pasado varias veces, le pagan a los malandros y a veces le decimos a los inspectores y no hacen nada porque son pocos”, explicó José Carrillo, quien esperaba para cruzar ayer por la mañana.

Pese a que dicha práctica causa impotencia entre quienes esperan hasta tres horas para ingresar a Estados Unidos, algunos optan por permitir a los “gaviotones” meterse por el temor de ser agredidos físicamente.

“Las autoridades no hacen lo que deben, uno a veces tiene que ir a trabajar y no quiere problemas; mucha gente no entiende que todos debemos ayudarnos, yo mejor los dejo pasar porque de repente la situación es alarmante y no se sabe”, declaró Samuel López, otro conductor.

Omar León cuestionó la función de los Inspectores de Tránsito, quienes presuntamente están encargados de supervisar zonas como la garita y la vía rápida para evitar que dicha situaciones se siga presentando.

He visto que se quieran meter, pero no enfrente de mí, entonces ahí pregunto ¿Cuál es la función de los inspectores?, porque a cada rato se ve en redes sociales”, manifestó.

La labor de los Inspectores de Tránsito es positiva, consideró Alejandro Muñoz, sin embargo, cuentan con un número limitado para todos los puntos de ingreso a la vía rápida.

“Está mal, la situación aquí en la línea está muy mal, me ha tocado ver seguido que los carros se metan; el trabajo de los inspectores es bueno pero son pocos”, dijo.

Uno de los inspectores comisionados a la zona donde los “gaviotones” ingresan a la fila manifestó que los sujetos que se dedican a permitirles el ingreso operan en horarios en los que el personal ya se retiró y en los puntos más alejados.

“Nos ponemos en diferentes ingresos para que no se metan los vehículos, a veces faltan compañeros y no se pueden cubrir todos los puntos, entonces los mismos indigentes se dan cuenta donde no estamos, algún descuido y ahí meten los carros”, informó el inspector que optó por mantenerse anónimo.

Un elemento de tránsito de la Policía Municipal, Efrén Preciado, explicó que, en caso de que un vehículo sea detectado mientras intenta ingresar ilegalmente a la fila, el conductor se hará acreedor a una sanción que consta de remolcar la unidad.

“Nosotros los sancionamos al conductor por el artículo 84 y es remolcar el vehículo, esa sanción es lo que amerita”, reveló.

Para los sujetos que ayuden a los “gaviotones”, agregó, se les impondrá una sanción de hasta 36 horas en la Estancia Municipal de Infractores.