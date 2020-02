‘Cártel de la Línea’ opera en carriles de cruce a EU

TIJUANA, BC.- En la garita de San Ysidro opera “El Cártel de la Línea” y existen condiciones de insalubridad y diariamente a través de las redes sociales se denuncian casos de peleas y menores de edad siendo explotados, dijo la regidora independiente, Mónica Vega Aguirre.

Muchas personas con alguna discapacidad ponen en riesgo sus vidas, pero también las de los ciudadanos que transitan por ahí, apuntó.

Generan más desorden, entonces en estos momentos las garitas internacionales son una bomba de tiempo”, declaró.

Ante estas irregularidades espera que la Secretaría de Gobierno Municipal a través de la Dirección de Inspección y Verificación Municipal realice los operativos necesarios para poner orden en el lugar.

Recordó que el 22 Ayuntamiento de Tijuana implementó una moratoria en las garitas para no permitir la instalación de nuevos puestos de ambulantes e inclusive retiró algunos, pero actualmente ya regresaron.

Por lo que deben retirar a vendedores sin permisos y poner a disposición del DIF estatal a los niños que son explotados, además que haya orden con los ambulantes con permiso.

“Muchas veces estos temas los normalizamos, pero muchos de estos niños son utilizados como carnada, poniendo en riesgo sus vidas día y noche, a mí me ha tocado ver a altas horas de la noche criaturitas en medio de los carros, violando sus derechos”, agregó.

La regidora consideró que otro tema que se tiene que revisar es la venta de perros en las garitas, porque inclusive puede generar que las personas que los crucen sean detenidas por las autoridades norteamericanas.

“Esto sucede a los ojos de la autoridad, no hay día que en redes sociales no se reporte a un grupo que vende animalitos en la línea, violando el reglamento, porque no debe de existir venta de animales en vía pública”, expresó.