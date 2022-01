Fiscalía no avanza en la búsqueda de Lucero: Familiares

Tijuana, BC.- A diez días de que la joven Lucero Rangel Aburto fue vista por última vez al salir de su trabajo, su hermana asegura que los agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) encargados de su búsqueda no han realizado ninguna acción para avanzar con las investigaciones.

El martes por la mañana, familiares de la joven Lucero Rangel Aburto se manifestaron en las afueras de la Unidad de Búsqueda de Personas Desparecidas, ubicada en la colonia 70-76.

Sin embargo, pese a las protestas, Mayra Rangel, hermana de Lucero, aseguró que no se han tenido avances y que los encargados de las investigaciones han hecho caso omiso a sus peticiones.

“En los semáforos hay cámaras, también en los locales, encontraron un local de tapicería pero el dueño no quiso cooperar; se me hace increíble porque ellos son la autoridad y me dicen que no quieren obligar a nadie”, dijo.

Familiares realizan investigación

La situación, apuntó, ha obligado a sus familiares a llevar a cabo ellos mismos la investigación para tratar de dar con el paradero de Lucero.

“No quieren investigar nada, yo siento que si yo voy y me fijo en los locales me van a decir que a mi no me los pueden enseñar, creo que ellos quieren que yo vaya, investigue y les diga en que local les van a enseñar las cámaras”, explicó.

Lucero Rangel Aburto, de 21 años, fue vista por última vez el 3 de enero de 2022, cuando salió de su lugar de trabajo en la colonia Cucapah.

Mayra indicó que Lucero se comunicó con su madre para comentarle que ya se dirigiría a su domicilio, sin embargo, ya no volvieron a tener noticias suyas.