Fedabo manifiesta su rechazo por los crímenes contra la comunidad de abogados

Tijuana, BC.- La Presidenta de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California (Fedabo), Catalina Salas Bravo, manifestó su rechazo e indignación por los últimos acontecimientos criminales en contra de dos Abogados del Estado.

“El pasado lunes mataron a un abogado litigante en el municipio de Ensenada y ayer martes atentaron contra la vida de otro abogado litigante de Mexicali solo por hacer su trabajo y es que es una realidad que el clima de inseguridad ya se ha vuelto una constante en la vida de nuestro Estado”, dijo.

Por lo anterior, Salas Bravo hizo un fuerte llamado a la autoridad para que investiguen y detengan a la brevedad a los responsables de estos hechos hacia los profesionales del derecho, ya que no es posible que a la fecha no haya un avance en las investigaciones o por lo menos no se haya informado a la sociedad.

Sin justificación

“Además no hay justificación para que no se haga el trabajo y las acciones pertinentes, dado que nuestras autoridades investigadoras cuentan con los recursos económicos, humanos y materiales que les ha otorgado el Poder Legislativo”.

La Presidenta de la Fedabo dijo que no aceptaran que la justificación que este crimen se trata del crimen organizado, porque de ser así los criminales debieron estar detenidos y no libres, además que la autoridad rara vez detiene a criminales de alto impacto y únicamente se avocan por las personas que cometen delitos menores.

“Los bajacalifornianos no merecemos vivir así, ni los abogados, ni la sociedad misma, es una constante los crímenes que a diario se están cometiendo, estamos entre los Estados con mayores índices de inseguridad, es urgente que la autoridad tome este tema con la seriedad que se merece”.