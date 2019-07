Amparos contra Octavo Transitorio no procederán: Fedabo

Amparos ciudadanos como los que interpondrá la Coparmex en contra de la ampliación del periodo de la gubernatura no serían la solución, expuso el nuevo Presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California (Fedabo).



José Luis Molina Magaña mencionó que la única opción para contrarrestar la aprobación del Artículo Octavo Transitorio de la Constitución es mediante lo realizado por partidos políticos.



“Lo que se debe hacer es que los partidos promuevan la acción de inconstitucionalidad”, indicó, “se habla de amparos pero desde nuestro punto de vista ese procedimiento no procede”.



Añadió que la aprobación del Congreso de Baja California para extender el periodo es una acción que él condena, porque no se dimensionaron las consecuencias.



Es un problema que ya se hizo noticia a nivel nacional, lamentó, y por eso hay quienes han pedido que desaparezca el Congreso.



Explicó que no puede desaparecer, pero ya están de salida y espera que no realicen más situaciones extrañas, porque en caso de ser así no dudaría en presentar alguna manifestación.

Retos de Fedabo



Molina Magaña, quien fue nombrado como nuevo líder de la Fedabo para el periodo 2019-2021, comentó que entre las acciones a realizar será fortalecer al gremio con cursos de capacitación y actualización, así como el fomento de la unidad.



Destacó que será importante reformar los estatutos de la federación y crear una comisión de honor y justicia, para que en el interior del organismo se eviten tendencias partidistas.



La labor primordial será el pugnar por mayores recursos para el poder judicial, señaló, ya que la infraestructura y personal no son suficientes para abatir el rezago que existe en los juzgados.