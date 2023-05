Familiares siguen buscando a Yesenia Ortiz Mendoza

Tijuana, B.C.- Familiares de Perla Yesenia Ortiz Mendoza de 25 años de edad buscan a la joven que desapareció hace seis meses, el pasado 28 de octubre del año 2022

Su hermana, Fabiola Ortiz Mendoza junto con sus padres y el hijo de Perla, salieron este día a manifestarse a las calles de Tijuana, porque al igual que otros casos de desaparecidos, hasta el momento no han obtenido avances por parte de la Fiscalía General del Estado.

Dijo que ella investigó por su cuenta y presentó a la autoridad información por escrito relacionada con la desaparición de su hermana.

Aunque no quiso dar más detalles del caso, dijo que existen personas involucradas que saben sobre qué le sucedió a su hermana, inclusive fueron entrevistados por las autoridades, pero no aportaron información.

No hay avances, yo voy cada semana ahí a fiscalía y pues no me proporcionan más información, por ejemplo, la semana pasada solicité una entrevista y no hay unidades porque todos estaban trabajando en otra carpeta de investigación muy reciente y sonada en Tijuana, que me esperara”, expresó.