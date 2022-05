Familiares de Adriana siguen a la espera de entrega de su cuerpo

Tijuana, BC.- Familiares de la menor Adriana Cano Flores, de 7 años de edad, quien fue encontrada sin vida en la presa El Carrizo el pasado fin de semana, no han podido velar su cuerpo debido a que la Fiscalía General del Estado (FGE) no se los ha entregado.

El abogado de la familia,Walter Alejandro Jiménez Flores, aseguró que ellos se enteraron de la muerte de la pequeña a través de la prensa porque en ningún momento fueron notificados a pesar de que estaba bajo el resguardo de DIF Baja California.

Este lunes acudieron a la FGE para pedir el cuerpo de la menor, señaló, y asó realizar los servicios fúnebres, sin embargo, les pidieron volver el martes.

Te puede interesar: Alcaldesa de Tijuana pide regular cuidado de menores en casas hogar

Mandan cuerpo a Homicidios Culposos

Se les informó que no les podían entregar el cuerpo porque supuestamente el DIF del Estado mandó un oficio a Homicidios Culposos diciendo que ellos tienen la guardia y custodia de la menor.

“Ese oficio no lo hemos visto, ni siquiera no lo han permitido ver, además, hemos querido saber si ya se practicó la necropsia o no, porque no sabemos si fue un homicidio culposo o fue un homicidio doloso, es algo que hasta el día de hoy no nos ha podido resolver la fiscalía ni nos han informado nada”, declaró.

Ante este escenario, contemplan presentar un amparo y un escrito en la visitaduría en contra de los actos de la FGE.

Te puede interesar: Atiende DIF BC situación en albergue temporal de Tijuana

Madre no ha podido ver a sus otros hijos

Jiménez Flores reveló que la madre de la menor, no ha podido ver a sus otros tres hijos que se encuentran en el DIF desde el pasado 14 de febrero.

“El DIF no se ha pronunciado respecto a eso, fuimos a pedir informes para saber si están vivos y a la señora y a mí nos han negado la información”, agregó.

Por lo que el pasado lunes presentó un amparo porque no le permiten comunicarse con sus hijos de 13, 9 y 3 años de edad.

Te puede interesar: Alerta Amber BC Adriana Cano Flores

Piden a mamá ir a la escuela padres

Al ser cuestionado sobre la razón por la que los menores fueron retirados de su hogar, respondió que la señora desconoce, solo le pidieron ir a escuela para padres y con el psicólogo, lo cual, está haciendo.

“Le dicen los niños aquí se van a quedar, la obligan a firmar documentos, amenazándola que iban a llamar a la policía; la señora no supo que firmó, desconocemos qué fue lo que haya firmado”, manifestó.

Cano Flores fue reportada como desaparecida el pasado 7 de mayo en las inmediaciones de la presa El Carrizo y fue encontrada sin vida en dicho lugar el día 8 de mayo tras un operativo de búsqueda.

Te puede interesar: En el abandono 80% de niños en albergues de Tijuana

De acuerdo con la fiscalía debido a que la menor fue recogida del seno familiar, es el DIF del Estado quien es el responsable de la pequeña por lo que seguirá en las instalaciones de los Servicios Médicos Forenses, y respecto a la necropsia todavía se encuentran en la espera de los resultados.