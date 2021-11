Faltan 4 días para la reapertura de la frontera con Estados Unidos

Tijuana, B.C.- Faltan cuatro días para que Estados Unidos permita nuevamente el ingreso de las personas con visa de turista, quienes cumplirán casi 20 meses sin poder viajar a dicha nación.

Son miles de mujeres y hombres los que esperan el primer minuto del día lunes 8 de noviembre para retomar sus viajes o compras binacionales.

Sin embargo, también son miles las que todavía no consiguen el certificado del esquema completo de vacunación AntiCovid-19 debido a que en el sistema de la Secretaría de Salud les aparece la aplicación de una dosis o sus datos están alterados.

La señora Rossy Espino, de 67 años, acudió a la Secretaría de Bienestar para obtener el documento, pues aunque se aplicó las dos dosis del biológico de Pfizer solo le aparece una.

Señaló que le urge el documento porque en la Unión Americana viven sus hermanas que están enfermas, a quienes desde la pandemia dejó de visitar, y desde ese entonces solo se comunica con ellas a través de videollamadas.

La extraño, antes iba con ellas todo un mes, pero desde la pandemia no he podido pasar. Nos hablamos, pero no es lo mismo que estar conviviendo con ellas”, expresó Espino.

Asimismo, dijo que el certificado es un requisito para ingresar a un hospital privado en donde actualmente está internada una de sus nietas.

“Lo tengo que tener. Acaban de operar a mi nieta y no me dejaban entrar porque no tenía la segunda dosis, ni con copia. Para una emergencia como la que estoy pasando ya están exigiendo estar vacunado y el certificado”, señaló la señora.

Los trabajadores de la secretaría le aseguraron que su trámite estará resuelto dentro de dos días.