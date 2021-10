Falta orden en terrenos del Valle de Guadalupe

Ensenada BC.- La clausura de un foro de espectáculos para más de 10 mil personas en el Valle de Guadalupe, fue solo un ejemplo del gran desorden que prevalece en la zona por la falta de aplicación de los reglamentos por parte de la autoridad, puntualizó Axel de la Torre, miembro del movimiento “Por un Valle de Verdad”,

“Se realizó la clausura, cambiaron toda la infraestructura para hacer el concierto en Chichihuas pero no hemos tenido ninguna respuesta clara de las autoridades de saber qué va a pasar, pero el gran tema en que “Por un Valle de Verdad” incide es en volver a presionar y solicitar la aplicación del reglamento del Valle de Guadalupe justamente para no tener este tipo de impacto ecológico con giros que no tienen nada que ver con la vocación”, indicó.

El arquitecto refirió que el caso del foro para conciertos es un claro ejemplo de cómo poco a poco se está devastando al Valle de Guadalupe, ya que con ese proyecto se destruyeron 25 hectáreas de vegetación nativa en menos de tres semanas.

Hubo un impacto mediático y un detonante social donde la gente dijo hasta aquí, porque representa completamente todo lo que está mal en el Valle de Guadalupe, espectáculos con esa capacidad es muchísimo, iba a colapsar las vías de comunicación del valle y los días que se hicieron pruebas de luz fue una locura porque era como estar de día y obviamente violaba la Ley del Cielo”

Señaló.

Ampliación del reglamento

Axel de la Torre comentó que el movimiento busca que la aplicación del reglamento sea de manera preventiva y no que las autoridades tengan que actuar cuando el problema está muy avanzado.

“Deberíamos de evitar legar a un momento donde desmontan 25 hectáreas para que se actúe, hace como cuatro años ya se hacían conciertos masivos en el Valle de Guadalupe y a lo mejor como habitantes en su momento no dimensionamos el peligro que significa tener eventos de esa magnitud y las consecuencias, en un inicio fue sorpresivo y nadie entendía qué estaba pasando porque empezó a crecer muy rápido”, recordó.

En ese sentido, consideró que un parteaguas en el Valle de Guadalupe fue la aprobación del reglamento en 2019.

“Desde ese momento los foros que existían antes dejaron de hacer conciertos porque ya infringían una ley, antes existía el programa sectorial pero el gobierno se escudaba en que no tenía una normativa o un marco de acción para aplicarlo, se logró el reglamento y ya existe un marco específico para evitar este tipo de situaciones, también ya hay un deterioro más grande y una conciencia mayor”, declaró.

No solo son vitivinicultores

El arquitecto negó que el movimiento esté constituido únicamente por unos cuantos vitivinicultores inconformes y molestos por una supuesta afectación a sus propios intereses.

“En la marcha estuvo presente muchísima gente que ni siquiera vive en el Valle de Guadalupe, gente que vive en Ensenada y está preocupada por el deterioro que se ha visto en los últimos años, y la misma gente que iba pasando en la carretera apoyaba las consignas, porque es muy claro, cualquier persona que haya ido hace cinco años al valle y que vaya hoy, es muy evidente e deterioro ecológico y de un destino”, expresó.

Axel de la Torre mencionó que los conciertos masivos no es la única actividad que ha proliferado en los últimos años y que afecta directamente al Valle de Guadalupe, también los bares y antros son un problema.

“Tendría más sentido que los antros y este tipo de negocios sean en la ciudad, por las implicaciones que tiene el hecho de tener que manejar 40 minutos a la ciudad tomado y a altas horas de la noche, í ha habido un aumento de percances en la carretera, yo vivo en el valle y lo puedo decir y mucho tiene que ver con estas nuevas actividades”, apuntó.

La marcha no fue en contra del concierto, auqnue fue un detonante que atrajo mucha atención mediática, dijo, el movimiento lo que está buscando es evitar o buscar la manera de preservar lo que le queda al Valle de Guadalupe y evitar que como destino y región colapse porque no le queda mucho para llegar a ese punto de no retorno”, advirtió.