Exponen a hombres que no pagan manutención a sus hijos

Tijuana, B.C.- Un nuevo tendedero llegó a Tijuana, desde Oaxaca hasta la frontera más transitada del mundo para exponer a aquellos padres de familia que no dan manutención a sus hijos y exigirles se hagan responsables. Así lo explica la activista Diana Luz Vázques, impulsora de La Ley Sabina.

Tenemos un año de activismo en todo el país, promoviendo esta ley para reformar códigos civiles y penales de los estados y promover una serie de reformas que tengan que ver con que las mujeres madres puedan acceder a la justicia, donde los padres, estos deudores alimentarios dejen de evadir la justicia”, explicó Diana.

Hizo énfasis en que algunos padres de familia, a los que llaman “deudores alimentarios”, suelen darse a la fuga cuando ven que la víctima va con las autoridades.

“Hoy pueden declararse en bancarrota, renuncian a sus trabajos, cambian de nombre para no pagar pensión, revictimizar a las madres, piden cambios de guarda y custodia o de patria potestad para seguir en la impunidad”.

Diana señaló que en la frontera las denuncias que más hacen es que los padres o ex parejas cruzan a otro país y desaparecen para no hacerse responsables.

Experiencia propia

“Particularmente en estados con frontera, del sur del país, hay una amplia comunidad de hombres migrantes que parecen que se fueron y ya no sabemos más de ellos”.

Su historia no es diferente o ajena a la de las mujeres que ayuda, pues narró que todo inició por su propia experiencia.

“Yo soy oaxaqueña, y mi historia es la historia de muchas mujeres en este país que nos embarazamos. El progenitor de mi hija Sabina, ahora tiene cinco años, él me dijo que no era su hija y que lo hiciera como quisiera, se desapareció tres años. Yo sé lo que es el peregrinar en los juzgados, que te traten mal, que te digan que tu puedes sola, que es tu culpa. Esas ideas tan arraigadas, desde que la propia familia te diga que lo dejes a Dios, que cuando este viejo se va a acercar a su hija, son ideas tan patriarcales, machistas”.

“Es por esto que yo decidí romper con esto, le pasó a mi mamá, a mi abuela, a mis tías, yo no quiero heredar esto a mi hija”, aseguró.

Las activistas estarán toda la semana en Baja California, buscan que esto sea ley en el estado, si te interesa saber más sobre esta iniciativa puedes encontrarlas en la red social de Facebook como: Frente Nacional de Mujeres contra deudores alimentarios Baja California.

“Mujeres dejen de solapar a sus delincuentes, a estos deudores aunque sea su hijo, su esposo, su sobrino, no hay que cubrirlos, hay que hacernos responsables de las infancias que dejan en abandono y estos señores se tienen que hacer responsables. Si ya no se entienden con la mamá de su hija y dicen que por eso no los va a ver y no va a pagar. Como si el hecho de no verlos impidiera que las criaturas no comieran todos los días. Si no están de acuerdo con tener un vínculo con la madre, pues dejen el dinero en los juzgados, pero háganse responsables”, agregó Diana Luz.