Exigen profesor para la primaria V Ayuntamiento en Tijuana

Tijuana, B.C.- Padres de la primaria pública V Ayuntamiento, ubicada en la colonia Obrera de Tijuana, exigieron a la Secretaría de Educación (SE) de Baja California la asignación de un docente para el grupo de 3 A.

Expusieron que sus hijos están por cumplir un mes sin clases por dicha problemática, la cual cada día se agrava por el rezago que están acumulando.

El señor Mario Contreras, padre de un estudiante del 3A, expuso que su hijo ha tenido pocas clases presenciales, pues su corta formación académica está basada en las clases virtuales.

Para todos los niños es un atraso muy grande, ya que ellos desde el tercero de kinder cuando inició la pandemia, en marzo de 2020, no han tenido clases prácticamente. Regresaron a clases el año pasado y se quedaron sin escuela y estamos peor ahora, porque no hay clases ni en línea”, se quejó.

Espacio educativo

Aunque ha pensado en reubicar a su hijo en otro plantel, Contreras dijo que ya no es una opción viable debido a que ya compró los uniformes escolares y que son bajas las posibilidades de encontrar un espacio educativo en otra escuela.

Por su parte, la señora Ana Sánchez, comentó que es la tercera vez en lo que va de este ciclo escolar que protestan en las oficinas de la SE, en donde no han atendido una respuesta, por lo que plantean tomar otras medidas para presionar.

“En mi casa sí estudiamos, pero no es lo mismo, necesita ir a la escuela. Pienso que no está teniendo su derecho como niño a estudiar porque la SEP no lo resuelve”, lamentó.