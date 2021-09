Exigen justicia para Juan Carlos, el joven asesinado en plaza comercial

Tijuana, B.C.- Entre dolor y sed de justicia familiares de Juan Carlos, el joven asesinado dentro de una reconocida plaza comercial, recorrieron las principales avenidas de la ciudad para exigir justicia a las autoridades.

Con fotografías y en silencio recordaron al occiso por ser un buen hijo, esposo, trabajador, honesto, que no merecía ser una estadística más de las víctimas de la violencia en Tijuana.

La señora Victoria Vega, madre de Juan Carlos, expuso que las autoridades no le han presentado avances de la investigación sobre la muerte de su hijo y teme que el caso quede impune.

No sé lo que siga… dolor y dolor y a dolor y llorar”, expresó.

Por su parte, Karla y Mario, prometida y amigo, respectivamente de Juan Carlos, pidieron a la población en general evitar criminalizar la muerte de su ser querido y al mismo tiempo desmintieron que tuviera enemigos o deudas.

En esta protesta también participó la señora Josefina Pérez, cuyo hermano Francisco Pérez fue ultimado en un local del Mercado Hidalgo de Tijuana cuando realizaba compras junto con su hijo, a inicios de este mes.

“Cobardemente, atrás por la espalda, empiezan ellos a disparar. No sabemos, nosotros estamos aquí desconcertados por saber quién fue, por qué, si mi hermano no tenía ningún enemigo, no nos metemos con nadie. Nosotros no somos gente maligna”, declaró.

La señora Pérez dijo que actualmente su calvario es lograr ser atendida por las autoridades para que le presenten avances en la investigación.

Alcaldesa de Tijuana, Karla Ruiz Marcfarland, envió el pésame y deseó que la muerte del joven ingeniero no quede impune

"Cuando son cosas así, solidaridad. Continuar para que no quede impune", reiteró.

Ruiz Marcfarland reconoció que atender el tema de inseguridad le resultó difícil, ya que los elementos de la policía municipal carecían de equipo e infraestructura para cumplir con su trabajo, protegiendo su persona y la de la ciudadanía.

La todavía alcaldesa, quien concluirá su administración en tres días, dijo que solicitó 500 millones de pesos al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para contratar a más policías, a quienes se les deberá mejorar las condiciones sociales y laborales.

Asimismo, dijo que su sucesora Monserrat Caballero deberá darle seguimiento al mantenimiento de los comandos de seguridad e invertir en programas sociales, principalmente en artes, deportes y educativos.