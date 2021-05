Estudiantes de Tijuana protestan por asesinato de compañero

Tijuana, BC.- "Suena cruel pero pues yo no quisiera estar estudiando hoy y mañana aparecer en las noticias que digan que me encontraron en una fosa", declaró un estudiante.

Hoy por la mañana se reunieron estudiantes en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) campus Otay para levantar la voz por su compañero Juan Manuel, quien fue asesinado en su domicilio.

Juan Carlos, uno de los protestantes y estudiante de la UPN, explicó que su reunión fue para mostrarle su apoyo y solidaridad a su compañera Marena, hermana de Juan Manuel.

"Fue algo impactante, uno escucha de casos como estos, donde la violencia se hace presente, pero pocas veces nos toca vivir algo así, y luego ocurrió el día del niño y de la niña, es el día en el que menos te lo esperas", apuntó.

El apoyo de los estudiantes hacia Marena también es económico, indicó Juan Carlos, ya que la familia requiere cubrir gastos, y su manifestación es para evitar que este tipo de casos queden invisibilizados.

Destacó que buscan que no se criminalicen a los estudiantes de su propia muerte, porque las personas no pueden emitir juicios sin conocer a la víctima, no quieren que estos actos se normalicen.

"No queremos vivir con este miedo, al chico lo que le ocurrió le ocurrió en su casa, es feo que ni en tu casa estés seguro, suena cruel pero pues yo no quisiera estar estudiando hoy y mañana aparecer en las noticias que digan que me encontraron en una fosa", afirmó.