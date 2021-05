Joven asesinado festejaba el Día del Niño

TIJUANA, B.C.- Lo que inició como una tarde de videojuegos y películas para festejar el Día del Niño finalizó en una tragedia con el asesinato de Juan Manuel Delgado Cárdenas frente a su hermanito de once años.

El viernes, Juan Manuel Delgado Cárdenas, de 24 años, estudiante de la carrera de Químico Farmacobiólogo de la UABC campus Tijuana, decidió pasar la tarde en su casa, ubicada en la calle Zapote, en la colonia El Florido primera Sección, para festejar el Día del Niño con su hermano menor, José Antonio, de once años.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Fue el Día del Niño, estaba Juan y su hermano celebrando el día, jugando fútbol y salieron al sobre ruedas por la mañana; alrededor de las cuatro, les mandó una invitación a más amigos para ir a su casa a jugar PlayStation y pasar agusto el día”, comentó uno de los amigos de Juan Manuel que se identificó únicamente como Alex.

Marena Delgado, hermana de la víctima, se encontraba en una habitación contigua a la de sus hermanos; aproximadamente a las 18:00 horas, escuchó múltiples detonaciones en el interior.

“Yo estaba en mi cuarto arreglándome, yo iba a salir de paseo y como las paredes del cuarto de Juan y el mío están pegadas, solo vi como una bala atravesó la pared; me quedé parada en “shock” y rápido me tiré al suelo, cuando se terminó de escuchar el ruido me levanté y miré que una segunda bala había atravesado”, recordó.

Tras las detonaciones, Marena ingresó al cuarto de su hermano y se encontró con la escena: Juan yacía en el suelo inconsciente, mientras que José Antonio se quejaba de un dolor en el estómago.

“Cuando yo entré miré a mi hermano mayor tirado en el suelo boca abajo y el menor sentado en la cama, tocándose la panza, ya herido”, añadió.

Agentes de la Policía Municipal y paramédicos de Cruz Roja atendieron el reporte y a su arribo a la vivienda confirmaron que Juan ya no presentaba signos vitales.

Los socorristas le brindaron los primeros auxilios a José Antonio y lo trasladaron en condición grave a un hospital cercano, donde ayer se reportaba crítico pero estable.

Múltiples disparos

Elementos de Servicios Periciales llevaron a cabo el procesamiento de la escena y se detalló que Juan Manuel recibió impactos de bala en la cabeza y en la pierna izquierda.

En el levantamiento de indicios, los peritos encontraron diez casquillos percutidos de calibre 223, tres de calibre 40, cuatro de 9 milímetros y otros siete de calibre 40 en uno de los pasillos de la casa.

La Agencia Estatal de Investigación especializada en delitos contra la vida quedó a cargo de las indagatorias y hasta ayer no se reportaban personas detenidas.

Apreciado por sus amigos

Familiares y amigos de Juan Manuel se preguntan la razón por la que un joven, enfocado en los estudios y en la actividad deportiva, fue blanco de un ataque armado.

Una joven que se identificó como Ara, aseguró que Juan Manuel era muy apreciado por sus conocidos y los vecinos de la calle Zapote.

“Él era un joven que continuamente luchaba por sus sueños, muy positivo, alegre, entusiasta, competitivo, siempre apoyando a los demás y transmitiendo su conocimiento sobre boxeo y atletismo; era muy activo, disfrutaba estar en movimiento, andar en bicicleta, subir el cerro, ir a las albercas y a la playa”, aseguró.

Ara agregó que otra de las características de Juan Manuel era el cariño por su hermanito, José Antonio.

“Estaban muy unidos, en la mirada de Antonio se notaba la admiración y orgullo que sentía por su hermano y Juan siempre lo invitaba a sus actividades, principalmente las deportivas”, describió.

Marena agregó que Juan Manuel era un estudiante ejemplar y estaba próximo a finalizar su licenciatura.

“Era un joven con muchas ganas de vivir y salir adelante, estaba apunto de concluir sus estudios”, declaró.