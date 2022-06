Escasea agua por aumento de temperatura

Tijuana, B.C.- La demanda de agua potable ha aumentado por la altas temperaturas, provocado desabasto del líquido en algunas zonas de la ciudad.

“El incremento de temperaturas que se ha presentado en la región en los últimos días nos ha generado bajo nivel en algunos de los tanques principales de la ciudad, por lo que algunas zonas pueden presentar baja presión o intermitencia en el suministro de agua”, dio a conocer la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) a través de sus redes sociales el martes por la tarde.

Centro, Agua Caliente, y La Mesa, detalla la publicación, son algunas de las zonas que afectadas

Además vecinos de la colonia Francisco Villa aseguraron que no han tenido suministro durante los últimos dos fines de semana, por lo que pensaron que los tandeos en la colonia ya han comenzado.

Te puede interesar: Suspenden clases en escuelas de Tijuana por falta de agua

De igual forma la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas desde el martes suspendió actividades debido a la falta del vital líquido, así como otras instituciones educativas que padecieron por la falta del suministro.

La Cespt atenderán la situación

Adicionalmente por reparaciones, ayer la Cespt reportó afectaciones en las colonias Buena Vista, Chamizal, Guadalupe Victoria, Sepanal, San Carlos, así como en el Noroeste de la ciudad, que comprende zonas aledañas a Otay, Aeropuerto, y La Libertad.

La Gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda aseguró que la Secretaría del Agua y la Cespt atenderán la situación.

Justamente para evitar que ocurran ese tipo de incidentes, evidentemente estamos trabajando para que los jóvenes no presenten atrasos o situaciones en la atención a clases, es importante que la Cespt y la Secretaría estén atentas”, aclaró.

Te puede interesar: No se contemplan tandeos: Seproa

“Ya conocen la problemática los ciudadanos, de manera permanente cada verano existen problemas de agua, seguiremos insistiendo en que cuidemos el agua, utilizar solo lo necesario y que no haya desperdicios”, puntualizó.

Presa al 52%

La Presa El Carrizo de momento se encuentra al 52% de su capacidad con agua suficiente para dar abasto para la población de la Zona Costa, dijo el titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa), Armando Samaniego Martínez.

Declaró que la presente administración estatal recibió la Presa El Carrizo con un 17% de abastecimiento del vital líquido.

“No ha habido un programa de administración del agua implementado por el organismo local, al contrario, se está dando mantenimiento preventivo en un programa ambicioso de agua potable para que no haya más desperdicio de agua”, remarcó.

Te puede interesar: Mejora abasto de agua con programa de pipas

El recién nombrado en el cargo añadió que debido a la sequía que se vive en la cuenca del Río Colorado es inadmisible que la ciudadanía desaproveche el agua, por lo que hizo el llamado a moderar su uso.

“No podemos darnos el lujo de desperdiciar el agua, que llegaba a niveles superiores del 20% de desperdicio, se están dando esos mantenimientos, por eso eventualmente se hacen cierres parciales en tanto se define eso”, comentó.

Samaniego Martínez agregó que la Secretaría del Agua avisará con anticipación a la ciudadanía en caso de que se requiera implementar medidas de racionalización del agua como los tandeos, como ha ocurrido en los últimos años.

“Es muy posible que no se dé si todos nos ponemos las pilas en cuidar el agua, desde Mexicali hasta Tijuana, cada litro que desperdiciemos es un litro que alguien más no va a tener, pero en este momento (los tandeos), no están en los planes”, subrayó.

Te puede interesar: Exhorta Cespe a usuarios a posibilitar lectura del medidor

El Secretario del Agua advirtió que el agua que es bombeada por el acueducto del Río Colorado con dirección a Tijuana seguirá su curso normal para continuar abasteciendo la Presa El Carrizo.

“No hay activo ningún programa de racionalización para Tijuana, está abastecida, si hay un programa de mantenimiento correctivo para que no se de, pero si es muy importante el ahorro del agua y la concientización de todos los usuarios”, concluyó.