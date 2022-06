Suspenden clases en escuelas de Tijuana por falta de agua

Tijuana, B.C.- Varias escuelas públicas suspendieron las clases presenciales debido a la sorpresiva suspensión del servicio de agua de la Cespt en Tijuana.

Los estudiantes afectados fueron de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas (PFLC), Secundaria Número 1, Jardín de Niños Alba Roja y Venustiano Carranza.

Esta última es una primaria en donde fueron afectados 450 alumnos del turno matutino y 50 del vespertino, a quienes se les redujo el horario escolar de 12 a 15 horas, informó el encargado de la dirección del plantel, Francisco Antonio Sabín.

Expuso que el corte del agua fue sin previo aviso y que se volvió frecuente en la colonia Libertad.

Te puede interesar: No se contemplan tandeos: Seproa



"La suspensión no es por tandeo. Esta semana se suspendió el lunes aproximadamente a las 11:20 horas y regresó a las 16:15 horas, aproximadamente. Y (ayer miércoles) se suspendió a las 11:30", declaró Sabín.

Detalló que requieren el agua principalmente en el servicio de comedor y sanitarios, pues carecen de una cisterna para almacenar el líquido.

El encargado comentó que la salud de los niños y profesores está en peligro, sobre todo porque la pandemia del Covid-19 sigue activa.

Dijo que el lunes la poca agua que llegó por la tarde fue utilizada para lavar los baños, pisos y el comedor, pero fue en caso de emergencia.

Te puede interesar: Inicia profesores de Conalep BC paro escalonado

Asimismo, el académico expresó su molestia porque el corte de agua modifica la jornada escolar. Hoy por ejemplo, realizarán un torneo deportivo y aunque habrá agua para beber, desconoce si la habrá para que los participantes se laven las manos o vayan al baño.

"Es un descontrol total. Esperemos que venga la Cespt, que así como va a revisar los negocios, los 'car wash', implementen una estrategia que garantice el servicio de agua potable todos los días de clases y en todo el horario", enfatizó.

Por su parte, señora Imelda García, dueña y empleada de un local de belleza de uñas, dijo que por cada suspensión de agua por lo menos pierde mil pesos, ya que no puede atender a sus clientas con las condiciones higiénicas de este trabajo.

Te puede interesar: Secundaria de Tijuana suspende clases por amenazas de homicidio

Dijo que en lo que va de este mes, dos veces canceló citas, porque la Cespt no informó del corte de agua.

Por ello, García pidió a la dependencia informar de manera anticipada los trabajos que realizará y detallar las zonas que serán afectadas.

Ni siquiera avisan, así no podemos prevenirnos para poder agarrar agua. Y no nos han avisado si hoy tendremos el servicio, así que no sé si podré trabajar", lamentó.