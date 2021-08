El talón de Aquiles de los jóvenes emprendedores

Tijuana, BC.- Cuando un joven emprende un negocio, el riesgo de que fracase es latente, si bien las razones varían, algunas de estas causas convergen en un talón de aquiles y que se concentra durante la primera etapa de vida del negocio.

En el marco del Día Internacional de la Juventud, Guadalupe Sánchez Vélez, docente de la Escuela de Administración y Negocios de Cetys en Tijuana, advirtió que la falta de planeación y recursos financieros por parte de los jóvenes emprendedores estanca las ideas innovadoras, ya que el mal manejo incrementa el riesgo de fracaso.

“La conceptualización del joven emprendedor en algunos casos se asocia con alguien que está dispuesto a iniciar un nuevo negocio, pero ya tenemos estudios más específicos que muestran que para ser emprendedor no es suficiente querer emprender y tener negocio, sino tener causas detrás de ello, prospectar y visualizar alcance”, señaló.

Desventaja

Esta desventaja ocurre porque la inversión no se recupera rápidamente, pese a tener buenas ideas, ya que no logran subsistir porque falta planeación de los ingresos, proyecciones de ventas realistas, porque suelen ser muy optimistas. En el caso de los jóvenes es común que en sus negocios no contemplan una relación de gastos y costos.

Aunque no existe una fórmula 100% efectiva, es importante que el emprendedor tenga en claro su objetivo y trabaje con pasión, asumiendo los costos en un principio y buscando capital semilla a través de organismos financieros, incluso de forma internacional y competencias que permitan la presentación de sus ideas con posibles inversionistas.

“En México, las personas están dispuestas a emprender es porque quieren ser sus propios jefes, quieren independizarse o viven una situación complicada. Pero esto no es suficiente para pensar en éxito, puede que solo busque subsistencia. Un emprendedor se caracteriza en que está dispuesto a correr riesgos. Es alguien motivado a lo que hace, tiene una meta que le apasiona y por lo que le gusta desarrollarse”, compartió la académica de Campus Tijuana.

Emprendedores de 28 años en promedio

De acuerdo a una encuesta internacional realizada en 35 países entre jóvenes de 18 a 40 años por Onepoll, la edad promedio para emprender un negocio es 28 años, particularmente en México, para alcanzar un negocio en México se necesitan en promedio 4 años, las ideas de negocio se enfocan principalmente en el sector de alimentos y bebidas, siguen siendo mayoría los hombres en emprender.

“Algo relevante ya a nivel mundial, los jóvenes creen que tecnología son herramientas fundamental hoy en día para facilitar creación de negocios y comunicación, porque permite aliarte con clientes potenciales, instituciones financieras, centros de capacitación, permite poder allegarse de información y encontrar socios, fuentes de financiamiento, facilita el que se pueda llevar emprendimiento”, indicó la docente de Cetys Universidad.

La oportunidad

Por último, Guadalupe Sánchez Velez reiteró que, no solo se obtienen recursos por parte de programas gubernamentales, también hay oportunidad de capital semilla o apoyo de forma internacional en países como Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Alemania o Israel, que son punteros para nuevas propuestas como empresas FinTech (Tecnología Financiera).

También se puede conseguir inversionistas ángeles o se puede aprovechar la pasarela de nuevos emprendedores donde presentan un pitch frente a inversionistas y que se ha popularizado en un formato como Shark Tank, incluso las competencias organizadas por instituciones financieras y universidades para jóvenes con propuestas innovadoras.