Difícil que los jóvenes emprendan tras la pandemia: Canaco 

Ensenada, B.C.- Ante la falta de apoyos del gobierno hacia los emprendedores que desean comenzar un nuevo proyecto y la crisis económica que ha generado la pandemia, cada vez es más complicado que los jóvenes emprendan un negocio, consideró Jorge Menchaca Sinencio, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Baja California.

“A raíz de las nuevas políticas gubernamentales en el tema de apoyos para los emprendedores, desaparecieron todos los fondos que había para ese tipo de actividades, y prácticamente en el único lugar donde podemos involucrarnos es a través de los programas de vinculación de las escuelas, un sistema en el que los estudiantes de nivel universitario estén colaborando directamente con las empresas”, explicó.

Menchaca Sinencio consideró que actualmente es mucho más complicado que un joven logre emprender su propio negocio.

“Anteriormente lo que les ayudaba mucho eran los capitales semilla, que se tomaban de los fondos de emprendedores, hoy por hoy eso no existe, capitales tan básicos de 5 mil a 10 mil pesos les servían mucho para poder iniciar con determinados proyectos sencillos que después se convertían en buenas empresas”, indicó.

Incubadoras de empresas

El líder empresarial recordó que antes la iniciativa privada manejaba con éxito incubadoras de empresas, sin embargo, ahora solamente algunas universidades cuentan con este tipo de asesoramiento.

“Ahora a los jóvenes les va a tocar como hace 30 años que tenías que arriesgar tu capital y si en algo te equivocas sin que nadie te enseñe pues te cuesta con tu dinero”, lamentó.

El presidente de la Federación de cámaras refirió que la pandemia ha desaparecido 200 mil negocios a nivel nacional.

“Si están desapareciendo los negocios que estaban vivos, los que están naciendo son muy poquitos porque es un riesgo que no quieren o no pueden tomar, hay una disminución del más del 50% de los jóvenes que anteriormente emprendían y es debido a que no hay programas que los acompañen y las condiciones no son óptimas para abrir un negocio”, explicó.