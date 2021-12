El frío cala fuerte a Judith y a sus cinco hijos

Rosarito, BC.- Como madre soltera de cinco hijos, Judith Millán enfrenta una situación difícil, porque su vivienda a medio construir no los resguarda del frío invernal.

Desde hace 8 años, como ha podido comenzó a construir su vivienda, pero su economía no le permite avanzar como quisiera y así el invierno llega y con él el intenso frío que se cuela por el techo y las paredes de su casa.

Recuerda que cuando llegó a vivir a Rosarito, su hijo mayor tenía un año y ahora ya tiene nueve años, pero todavía es muy pequeño para ayudar económicamente a las necesidades de subsistencia.

Requiere más apoyo

Dice que su ex esposo la apoya con la pensión de sus hijos, pues ella no puede trabajar porque no tiene quién los cuide, aún así se ha esforzado por seguir acondicionando y ampliando su vivienda con materiales donados que ha ido adaptando para cubrirse de los temporales.

Platica que parte de su vivienda la forró con pedacería de madera, que colocó con la ayuda de sus hijos, quienes sueñan con tener una casa que no transmite el agua de la lluvia y que los vientos no desprendan el techo como ya les ha sucedido.

Aún así Judith, es optimista, pues confía en la buena voluntad de la gente para apoyar a los que menos tienen, sobre todo en esta época decembrina, donde el espíritu de la Navidad motiva a muchos donantes.

Entrega de cobijas hasta el 31 de diciembre

Las cobijas y cobertores, nuevos o en buen estado, pueden entregarse en las oficinas de periódico FRONTERA ubicadas en Vía Rápida Poniente #13483, colonia Anexa 20 de Noviembre a más tardar el 31 de diciembre.

Quienes no puedan acudir personalmente a entregar las cobijas, pueden comunicarse al teléfono 664 622 9900 para que alguien de FRONTERA acuda por la donación.