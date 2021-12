Discapacidad no frena tenacidad de Nelly

Tijuana BC.- Los días de la señora Nelly Gómez Arroyo inician a las 5:00 y terminan hasta que vende todos sus tamales.

Desde hace tres años adoptó esa rutina al no poder encontrar otra vía de ingresos por una discapacidad que sufre en una pierna desde que era una niña.

Para contarlo, hasta su voz se corta, han pasado tantos años y no hay una explicación clara: “Cuando tenía seis años, las enfermeras que me inyectaron, me tocaron los nervios y quedé sin caminar bien”, mencionó.

Incapacidad para trabajar

Durante varios capítulos de su vida, en Chiapas o en Tijuana, intentó trabajar, pero fue complicado. “No aguanto estar parada, me canso mucho”, compartió.

Es por esa razón, que desde hace tres años en la Colonia Nueva Esperanza, vende tamales para ser uno de los soportes de su familia.

Los prepara desde las 5:00 y todo el proceso termina a mediodía, descansa un par de horas y desde las 14:00 se le puede apreciar sentada junto a su olla, saludando a los vecinos a la par que ofrece los tamales típicos de su tierra natal.

Les digo a las mujeres que le echen ganas, lo mejor es poner un negocio, ganarse el dinero con el sudor de nuestra frente, el pan de cada día”

Comentó sobre dar un consejo para todas aquellas mujeres que buscan emprender.

Época invernal

Aunque todos los días se esfuerza mucho, necesita ayuda en esta época invernal. Nelly Gómez será una de las beneficiadas del Cobertón Navideño 2021.

Y toda la comunidad de FRONTERA se puede sumar. Las cobijas y cobertores nuevos o en buen estado, serán recibidos en las oficinas de esta casa editorial ubicada en Vía Rápida Poniente #13483 de la Colonia Anexa 20 de noviembre hasta el 31 de diciembre, para comenzar a hacer el entrego en enero de 2022.

Si no se puede acudir personalmente a hacer el donativo, se puede comunicar al número 6229900 y FRONTERA pasará por la donación para el Cobertón Navideño.

Además de cobijas, como parte del Cobertón Navideño también pueden donar juguetes.