Dólar en Tijuana no sufre impacto tras anuncio de reapertura de frontera

Tijuana, BC.- El precio del dólar en las casas de cambio de Tijuana no registró un impacto significativo tras el anuncio de la reapertura de la frontera de Estados Unidos a cruces no esenciales en noviembre, declaró Carlos Leos Martínez, ex presidente de Centros Cambiarios de Tijuana.

Este miércoles el peso recuperó como diez centavos debido a que el dato de la inflación por primera vez en varios meses está por debajo del 6%, sin embargo, en el mercado doméstico no ha mostrado ningún cambio", declaró.

La venta del dólar en centros cambiarios de la ciudad oscila entre los 19.90 y 20.20 pesos, detalló, mientras que la compra está entre los 19.40 y 19.75 pesos.

"Es muy probable que el número se siga moviendo como una reacción natural adelantarse a una probable demanda, sin embargo, este giro no puede adelantarse tantos días puesto que faltan varias semanas" , agregó.

Aun cuando algún operador quisiera aprovechar en el anuncio y poner muy por encima el precio del dólar a la venta, sostuvo, que los ciudadanos optarían por otra opción porque en la ciudad hay casi 270 casas de cambio.